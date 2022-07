Glamping în Maramureş, ultima fiţă în materie de turism. Pe vârful dealului sau lângă lac, oferte de cazare fabuloase

Termenul de camping este cunoscut probabil de cea mai mare parte dintre noi. Însă cel de glamping, probabil nu chiar de toţi. Este vorba despre camping în condiţii de lux – glam. Adică vorbim despre cazare la cort, dar cu dotări comparabile cu cele ale unui hotel de patru sau cinci stele.

În Maramureş există cel puţin trei astfel de locuri, unde poţi dormi în mijlocul naturii, dar cu condiţii ce pot satisface orice pretenţii.

Preluca Nouă este unul din satele izolate aparţinând de comuna Copalnic, unde locuinţele sunt amplate pe dealuri, la distanţe considerabile. Doar drumul asfaltat până acolo te face să crezi că mai eşti în civilizaţie, pentru că traseul prin pădure te poate păcăli uşot că eşti în sălbăticie.

Odată ajuns pe culmile Prelucilor, priveliştea ce ţi se deschide înaintea ochilor îţi taie răsuflarea. Dealuri, munţi, iar la vale, satele din jur, până la Baia Mare, totul este vizibil pe o rază de câteva zeci de kilometri.

Acesta este unul dintre motivele pentru care băimăreanul Norbert Kivesdi a ales acest loc pentru a instala un astfel de „camping cu stil”.

Deocamdată are trei corturi, iar turiştii care vin să se cazeze la el au parte de linişte şi relaxare pe care o pot obţine şi în mica piscină instalată acolo. Totul este făcut manual, iar locul păstrează izul de sălbatic.

„Am vrut să păstrăm ideea de wild, de aceea totul e făcut manual. Am făcut gardul din paleţi, mesele la fel, fotolii din baloţi de paie. Baia e sub cerul liber adică nu are acoperiş, chiuveta pe o maşină de cusut, iar în loc de oglindă, un decupaj spre privelişte”. Norbert Kosvedi

Mai multe proiecte pentru anul viitor

Instructor de schi şi de înot, fostul înotător de performanţă spune că după ce a vizitat un astfel de loc în Tulcea, a venit acasă şi împreună cu viitoarea lui soţie şi cu tatăl acesteia, s-au apucat de treabă. Au luat în concesiune peste două hectare de teren acolo şi au început să lucreze la proiectul lor de suflet.

Privelişte spectaculoasă la Preluca Nouă Foto: Angela Sabău

Deocamdată sunt doar trei corturi şi o terasă, plus grupul sanitar, dar proiecte sunt mai multe. „Avem multe planuri. Vreau să fac un leagăn – leagănul infinitului, cu aripi, ca şi cel din Maldive (văzut pe Inernet, n.r.). Nu am reuşit anul ăsta, dar anul viitor îl fac. O să fie cinema în ar liber. O să mai pun o vană sub care se face foc. Clientul îmi spune că vrea spre seară o baie fierbinte, cu un pahar de vin, să vadă oraşul sau satele din jur cu luminiţele aprinse. În vană vine pusă o scândură de saună, se face foc sub ea, se stinge focul şi când ajunge temperatura apei potrivită, poate intra în vană. Ciubăr are toată lumea, am zis să fim mai originali. Probabil o să fie şi o tiroliană”, explică el.

Dotări ca şi la hotel

Corturile sunt aşezate pe o platformă de lemn, iar în faţa intrării fiecare are fotolii şi o măsuţă de cafea. În interior sunt dotate cu altele de dormitor, măsuţă, iar la nevoie pot fi suplimentate cu încă un pat pentru un copil. „Noi zicem că o escapadă de o noapte – două în plină natură, că poţi să laşi telefonul de-o parte”, mai spune băimăreanul. Totuşi, aici este semnal la telefon, pentru orice eventualitate.

În schimb, curentul este asigurat de un generator electric, iar iluminatul, cu becuri cu baterii solare.

Deşi e deschis de mai puţin de o lună, omul ştie exact ce vrea acolo şi, mai ales, ce nu vrea. „Nu vreau nici fum de mici, nici grătare. Nu vreau să modific prea mult mediul natural. Nu facem party, dar poate organizăm o seară de folk sau o sesiune de yoga, vernisaje de pictură sau tabere de fotografie. Vor fi astfel de evenimente, dar nu chefuri”, spune el.

Piscină pentru relaxare Foto: Angela Sabău

Preţul este de 350 de lei pentru un cort, iar pentru terasă este recomandată o rezervare din timp.

Hotelul din jurul lacului

Un alt loc spectaculos poate fi vizitat între Hoteni şi Ocna Şugatag, unde cinci corturi sunt amplasate pe malul unui lac. Ioan Hotea, cel care de cinci ani oferă turiştilor o experienţă unică, exprimă foarte frumos oferta lui turistică: „Vindem verde şi linişte”. Corturile sunt dotate cu saltea dublă, saltea simplă, măsuţă şi canapeluţă pentru servit cafeaua. „Mai avem un container sanitar cu apă caldă, duş, toaletă chiuvetă”, completează el.

Pentru că e lângă lac, evident că amatorii de pescuit sunt vizaţi. „Pentru pescari a fost făcut, dar majoritatea vin pentru relaxare”, mai spune el.

Preţul este de 200 de lei pe noapte şi e inclus pescuitul.

2022, an slab pentru turism

Din păcate, mai spune Hotea, deşi este un loc spectaculos şi oferta este de nerefuzat, s-ar putea să fie ultimul an în care mai oferă locurile de cazare în corturi de lux.

„Anul ăsta nu mai merge prea bine. A mers până în 2019, în pandemie a mers în jos, iar anul ăsta e şi mai slab. Cred că e o conjunctură, un cumul de factori. Pe lângă război mai e şi inflaţia, mai e şi o tendinţă anul ăsta - oamenii care-şi permit se duc în străinătate. Ne aşteptăm la o criză, probabil că şi frica de ce urmează îi opreşte. Cu cine am mai vorbit în zona noastră, Ocna Şugatag, toţi operatorii din turism se plâng anul ăsta”, explică el.

Glamping pe malul lacului la Hoteni Foto: Facebook/Hotelul de bumbac

Omul spune că locul e vizitat doar în weekend, deşi în primii ani a fost mult mai căutat. „E o tendinţă cu care mie mi-e destul de gereu să mă lupt la nivel de promovare. Acum ar trebui să fie vârf de sezon, dar avem ocupate doar weekend-urile. În timpul săptămânii e destul de pustiu. E drept că cel care vine la cort e un alt tip de turist, nu e turistul clasic. E o nişă. E mai degrabă turistul care vine la Breb (localitate foarte vizitată de turişti, n.r.), cel care caută tradiţional, natură, linişte”, mai comentează el situaţia.

Pe de altă parte, nici el nu vrea să facă compromisuri. Deşi spune că e o zonă de self catering, adică turiştii pot să-şi facă singuri grătare, mâncare la ceaun sau la disc, el nu oferă masă turiştilor, iar acest lucru, spune el, îl costă acum.

Roua Fest, festivalul din perioada Perseidelor

Totuşi, speră să se remedieze un pic situaţia în august, dacă va reuşi să organizeze festialul Roua Fest, ca şi anul trecut. „Anul trecut am organizat Roua Fest, împreună cu un club din Sighet. Au fost trei zile de petrecere, cu DJ. A fost în perioada stelelor căzătoare din august, când e foarte fain pe malul lacului”, mai explică el.

Destul de dezamăgit de cum a mers până acum, Hotea spune că ar putea fi ultimul an de turism în glamping.

„Investiţia a fost destul de mare şi nu cred că se amortizează vreodată, aşa că e posibil să fie ultimul pentru hotelul de bumbac. A fost o nebunie. A fost foarte frumos, mi-a plăcut să-l fac, să mă ocup de el, mă bucur de oamenii care vin şi se bucură şi ei, dar din punctul meu de vedere nu e sustenabil. Ar trebui să fac probabil ce face mai toată lumea şi n-am vrut eu să fac: mâncare şi băutură”, mai spune el. Însă pentru grupuri mari există însă contract cu o firmă de cagtering, care poate aduce mâncarea la corturi.

Şi aici, ca şi în alte locuri de glamping, priveliştea şi oaza de linişte sunt punctul de atracţie major.

