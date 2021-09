Directoarea muzeului din Bacău, acţionată în justiţie de Consiliul Judeţean. Este acuzată că a luat bani ilegal pentru „lucrări pe şantier”

Conducerea Consiliului Judeţean(CJ) Bacău a cerut în justiţie recuperarea a peste 60.000 de lei de la directoarea Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” din Bacău şi alţi 17 angajaţi ai instituţiei. Reprezentanţii CJ Bacău susţin că au încercat să rezolve situaţia pe cale amiabilă, însă directoarea muzeului nu a dorit să returneze banii.

„Noi am lansat un audit din care a reieşit că este vorba despre o încasare ilegală de bani pentru lucrările la centură. Am încercat o conciliere, însă directoarea şi-a menţinut punctul de vedere. Ca atare, a trebuit să o acţionăm în instanţă. Ca ordonator de credite trebuie să iau toate măsurile necesare, dacă nu Curtea de Conturi ne poate imputa aceşti bani”, a declarat Valentin Ivancea, preşedintele Consiliului Judeţean Bacău.

În aceste condiţii, CJ Bacău a deschis o acţiune în contencios administrativ la Tribunalul Bacău, la finalul lunii iulie, împotriva Marianei Popa.

”Nu este nicio problemă!”

Conform auditului efectuat de CJ Bacău, 18 angajaţi ai Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” din Bacău, din care 7 personal TESA şi managerul „au fost pontaţi ca lucrând pe şantier, începând din luna martie 2019. Acestora le-a fost remunerată activitatea în funcţie de orele prestate, fiind încălcate prevederile legii 153/2017 cu modificările ulterioare şi OUG 189/2008”.

Potrivit declaraţiei de avere, pentru munca prestată în contract cu Compania de Drumuri, Mariana Popa, directoarea muzeului, a încasat 11.875 de lei. Iulian Pintilie, adjunctul său, a câştigat 11.916 lei, şefa de secţie Istina Lăcrămioara a încasat 22.921 de lei, iar soţul său, tot angajat al instituţiei şi arheolog, a luat 19.166 de lei.

Directoarea muzeului spune că a trimis documente care dovedesc că orele au fost lucrate în afara programului normal de lucru şi că pentru acestea s-a încheiat contract.

„Noi am dat explicaţiile necesare, am adus contraargumente la raportul de audit. Am respectat legea. Este un contract cu CNAIR şi orele au fost prestate în afara programului de lucru de la muzeu şi cu respectarea legislaţiei muncii. Nu este nicio problemă! Nu am luat bani ilegal, nu am adus vreun prejudiciu, ba chiar am adus plusvaloare, pentru că volumul de muncă a fost mare şi noi ne-am achitat de ceea ce era în contract. Chiar nu văd nici o problemă”, a declarat Mariana Popa pentru Ziarul de Bacău.

Vă mai recomandăm să citiţi şi:

Cum se taie ilegal pădurile în judeţul Bacău. Activistul de mediu Bodnar i-a dat în vileag pe hoţi