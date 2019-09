Cum s-a dat de gol în faţa unui echipaj de Poliţie Rutieră un contrabandist care avea maşina ticsită cu ţigări

După ce a cumpărat ţigările de la un traficant din Bacău, tânărul a încercat să mascheze marfa, punând o bucată de material negru peste partea din spate a maşinii.

În timp ce se deplasa pe Calea Basarabiei din Bacău, a fost oprit de un echipaj al Poliţiei Rutiere care a sesizat pânza neagră suspectă. Pus în faţa faptului împlinit, tânărul, care are dublă cetăţenie (română şi belgiană) şi-a recunoscut faptele. El a încercat să scape de eventuale controale în trafic montând la maşină numere false de Belgia. În autoturism, poliţiştii au găsit aproape 17.000 de pachete de ţigări, dar şi alte trei plăcute de înmatriculare false. Contrabandistul a recunoscut că le schimba periodic pe traseu.

Pentru că a ales să fie judecat prin procedura acordului de recunoaştere, Judecătoria Bacău a dispus condamnarea sa la 1 an şi 9 luni închisoare cu suspendare şi l-a obligat să presteze 80 de zile de muncă în folosul comunităţii.

”Instanţa are în vedere cantitatea mare de ţigarete pe care a transportat-o inculpatul, respectiv 16.358 pachete de ţigări, şi valoarea extrem de ridicată a prejudiciului produs prin săvârşirea faptei (205.398 lei). Mai mult, acesta s-a folosit de un autoturism cu număr fals de înmatriculare pentru a induce în eroare autorităţile statului. Inculpatul nu are loc de muncă în România, are dublă cetăţenie română - belgiană (a declarat că lucrează ca zilier în Belgia). Din fişa de cazier judiciar reiese că acesta se află la primul contact cu legea penală. Inculpatul a colaborat cu organele de urmărire penală, recunoscând săvârşirea presupuselor fapte, şi a declarat că va face eforturi pentru a achita prejudiciul produs. Conform înscrisurilor în circumstanţiere depuse la dosar, inculpatul este apreciat de membrii comunităţii în cadrul căreia trăieşte”, se menţionează în motivarea sentinţei pronunţată de Judecătoria Bacău.

Decizia nu este definitivă, atât inculpatul, cât şi procurorii având la dispoziţie 10 zile de la comunicare pentru a o contesta.

