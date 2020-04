Ministrul Vela, în vama Nădlac. Mesaj pentru infractorii care revin în ţară: „Ei nu ţin cont de pandemie. Vreau să le dau o veste proastă“

Marcel Vela a făcut un control la punctele de trecere a frontierei de la Nădlac, locul pe unde intră şoferii români care vin din străinătate, via Ungaria. Ministrul a putut vedea cum se aplică noile măsuri dispuse la frontieră. Pe la Vama Nădlac I, de pe Drumul Naţional 7, trece traficul uşor de persoane, în vreme vama Nădlac II, de pe autostradă, este destinată exclusiv camioanelor.



“Prin măsurile luate de noi, acele coloane interminabile, unde stătea ore în şir la coadă, ca să intre marfa în România, iată că acum tranzitul se derulează într-o conjunctură normală. Este totul bine organizat. Traficul nu mai este aglomerat, este fluidizat, ceea ce înseamnă că în magazinele din România, marfa, alimentele ajung la timp, companiile care folosesc subansamble, material, firmele care au nevoie de marfă de import, ajung în România în cel mai eficient mod”, a spus Marcel Vela.

Duminică, la Vama Nădlac I şoferii aşteptau în jur de trei ore pentru a intra în ţară. Reamintim, românii care vin în ţară intră direct în carantină întrucât aproape toate statele din Europa au devenit roşii pe harta mondială Covid-19.

Ministrul Marcel Vela a făcut un apel pentru românii din străinătate, să-şi petreacă sărbătorile de Paşti acolo unde sunt acum.

“Fac un apel prietenilor, fraţilor din diaspora. În acest an este mai bine să facă sfânta sărbătoare de Paşti acolo unde sunt. Nepotul meu e în Elveţia, rămânde de Paşti acolo. Nu este o măsură care să jignească sau să deranjeze pe cineva. Trebuie să înţeleagă că inclusiv pentru ei e mai bine. Intrând în contact cu alte persoane infectate cu acest virus păcătos, ajuge acasă şi îi îmbolnăveşte pe cei dragi. Nu e niciun avantaj să faci Paştele acasă, s-ar putea să te îmbolnăveşti pe drum, într-o benzinărie. În plus, toţi cei care intră în România se duc în izolare-carantinare”, a spus Vela.

Ministrul Afacerilor Interne i-a avertizat pe infractorii români care revin în ţară că nu vor avea viaţă uşoară.

“La nivel naţional, infracţiunile au scăzut datorită faptului că circulaţia este redusă, oamenii sunt acasă. Pe zone punctuale, unde există un impact cu cei care vin de afară – nu trebuie să ne ferim de acest adevăr, sunt compatrioţi care vin de afară evidenţiaţi într-o bază de date mai specială, oameni care s-au ocupat cu infracţiuni pe afară. Ei nu ţin cont de pandemie şi condiţiile impuse de ordonanţele militare. Îşi păstrează prostul obicei pe care l-au avut şi în România, inainte de a pleca, şi în unele state unde au ajuns. Îi atenţionez că vom aplica legea. Am luat măsuri prin care infracţiuni comise în această stare de urgenţă sunt pedepsite cu mai multă rapiditate şi cu sporuri de pedeaspă. Toate faptele lor într-o asemenea stare sunt considerate ca şi zonă agravantă. Vreau să le dau o veste proastă. Am mărit dispozitivele şi am dat ordin să fie foarte aspru pedepsite. Vor fi aduşi în faţa procurorului în cel mai scurt timp cei care fac infracţiuni”, a spus Marcel Vela.