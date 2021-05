Indianul găsit flămând pe străzile din Alexandria. Care este, de fapt, povestea lui Ajay Kumar

Ajay Kumar a plecat din India pentru un trai mai bun. Aşa a ajuns să lucreze în România, începând cu luna august 2020, pentru o firmă de construcţii din judeţul Braşov. Doar că firma a început să aibă probleme şi Ajay a rămas fără serviciu.



A ajuns în Alexandria unde a muncit la o firmă de parbrize. Dar şi de aici a plecat, astfel că la finalul săptămânii trecute stătea pe străzile din oraş, cerşind bani pentru mâncare. Cel puţin două nopţi le-a petrecut pe o bancă din Alexandria.



O echipă de jurnalişti de la ImpactNews24 l-a găsit şi i-a sărit în ajutor. Tot ei au făcut cunoscută povestea lui Ayay Kumar, indianul care doarme murdar şi flămând pe o bancă, iar zeci de oameni au încercat să-i vină în ajutor.

Flămând şi murdar - prima parte a poveştii

Jurnaliştii publicaţiei ImpactNews24 sunt cei care l-au găsit pe cetăţeanul indian pe o bancă din oraşul Alexandria. Ei spun că acesta era murdar, flămând, cu masca de protecţie a feţei pătată cu sânge, tremurând de frig şi teamă.



„Chiar în aceasta seară, un echipaj de poliţie locală, format dintr-un bărbat şi o femeie, a oprit maşina în dreptul băncii pe care bărbatul se odihnea. S-au dat jos la el şi l-au trezit cu picioarele. Pentru că Ajay nu vorbeşte decât engleza, s-au dat păgubaşi şi au plecat”, spun jurnaliştii ImpactNews24.



Ajay Kumar pe o bancă din Alexandria foto: ImpactNews24

Ei au aflat câteva detalii despre cetăţeanul indian care a bătut 6.000 de kilometri pentru o viaţă mai bună: ar fi căsătorit şi ar avea doi copii. De asemenea, acesta le-a spus că a fost tratat „cu batjocură” şi bătut de către poliţiştii locali.



Omul a primit un prim-ajutor din partea jurnaliştilor: mâncare caldă, haine curate. Apoi, cazul său a ajuns la urechile mai multor oameni de bine şi Ajay a fost cazat la un hotel din oraş unde primeşte mâncare, haine şi poate să se spele.



Dar, cel mai important lucru, mulţi oameni de afaceri din zonă au anunţat că îl pot angaja. Singura condiţie: să-şi dorească să muncească.



Poliţia Locală Alexandria neagă faptul că agenţii l-au agresat pe cetăţeanul indian, mai mult, spun că au sesizat Poliţia Naţională în acest caz, deoarece era vorba despre o persoană cu cetăţenie străină. De asemenea, nu există nici un fel de plângere depusă cu privire la faptele amintite.

Indianul a dispărut – partea a doua a poveştii

Unul dintre oamenii de afaceri care i-au întins o mână de ajutor lui Ajay este Gabriel Florea. A fost în cursul zilei de duminică la hotelul unde acesta era cazat şi a stat de vorbă cu el. Aşa a aflat că, de fapt, indianul nu este căsătorit şi nu are copii. Mai mult, susţine că are 38 de ani, dar în actele pe care le are asupra sa scrie că are 42 de ani.



Gabriel Florea i-a făcut chiar şi o ofertă pentru un loc de muncă, un loc unde primeşte cazare, trei mese şi un salariu de aproximativ 450 de euro lunar. „A zis că se mai gândeşte deoarece, până să ajung eu să vorbesc cu el, a primit şi alte oferte”, relatează Florea.



Omul de afaceri a observat că în timpul discuţiilor cu Ajay, acesta a consumat mai mult de trei beri, ceea ce „este prea mult” atunci când stai de vorbă cu persoane străine, potenţiali angajatori. Gabriel Florea a pus totul pe seama traumelor prin care trecuse.



Ajay şi Gabriel Florea foto: FB/Gabi Florea

L-a întrebat şi de eventualele agresiuni ale poliţiştilor locali, iar la acest subiect a primit răspunsul că „nu, nu am fost agresat”, iar la auzul cuvintelor „ambasadă” sau „poliţie”, indianul replica destul de agitat că nu vrea să aibă de a face cu aceste instituţii.



În aşteptarea unui răspuns la oferta sa de muncă, Gabriel Florea s-a interesat de soarta lui Ajay şi luni dimineaţa (24 mai). Aşa a aflat că, de duminică seară, acesta a dispărut de la hotel. A lăsat în cameră toate hainele primite de la diverşi binevoitori şi s-a făcut nevăzut. „A plecat cu hainele de pe el şi cu cheia de la cameră”, a spus acesta.

Ajay a fost găsit mai târziu, în stare de ebrietate, iar lumea a sunat la ambulanţă. Indianul a refuzat însă transportul.



Gabriel Florea va sesiza Serviciul de Imigrări Teleorman care, cel mai probabil, va prelua cazul indianului Ajay Kumar.

