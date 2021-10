Un fost patron de presă şi un fost puşcăriaş, reţinuţi la Alba Iulia pentru înşelăciune şi ameninţare

Unul dintre inculpaţi (G. Adrian Petru, zis Keops) este o cunoştinţă mai veche a poliţiei, fiind condamnat în trecut la închisoare cu executare tot pentru infracţiuni de înşelăciune.





A fost eliberat condiţionat cu rest de pedeapsă. Acesta are pe rolul instanţelor două dosare penale, unul pentru tâlhărie şi altul pentru conducere fără permis. În plus, mai este cercetat pentru alte infracţiuni de înşelăciune cu prejudiciu de zeci de mii de euro, victimele fiind tot femei.

Al doilea inculpat (C. Mircea de 50 de ani, fost om de afaceri cunoscut în anii 2000 - 2010 şi fost patron de ziar local) a fost, iniţial, o victimă a lui Keops, dar nu a depus plângere împotriva acestuia. În final, cei doi au devenit prieteni şi parteneri de afaceri, iar ulterior ”colegi” de infracţiuni cu victime în special femei.

Poliţiştii au efectuat miercuri şapte percheziţii la domiciliile celor două persoane, respectiv sediile şi punctele de lucru ale unor societăţi administrate de acestea. G. Adrian Petru, zis Keops (34 ani) şi C. Mircea (50 ani) sunt acuzaţi de înşelăciune, ameninţare, fals în înscrisuri sub semnătură privată, nerespectarea hotărârii judecătoreşti şi sustragere de sub sechestru.

Din cercetări a reieşit că, începând cu luna ianuarie 2021, cei doi bărbaţi ar fi indus în eroare o femeie, de 34 de ani, cu privire la calitatea lor, pentru a obţine diverse sume de bani.

Invocând nevoia de dezvoltare a unei afaceri şi câştigându-i încrederea, cei doi ar fi reuşit să obţină, în mai multe tranşe, 60.000 de lire sterline. Ulterior, când femeia a solicitat restituirea banilor, cei doi ar fi refuzat şi ar fi făcut presiuni asupra ei, pentru a renunţa la bani, ameninţând-o că îi vor face plângere pentru cămătărie şi spălare de bani.

Cele două persoane sunt bănuite şi de comiterea altor înşelăciuni, cu un prejudiciu total de 21.500 de euro, precum şi ameninţare, fals în înscrisuri sub semnătură privată, sustragerea de sub sechestru şi nerespectarea hotărârii judecătoreşti.

În perioada 2019 - 2021, invocând promisiuni de achiziţionare a unor autoturisme, la preţuri convenabile sau probleme financiare ale unor societăţi administrate, ar fi reuşit să obţină diverse sume de bani de la mai multe persoane.