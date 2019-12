FOTO Cine este tânărul care a murit în accident de motocicletă la o zi după ce a împlinit 18 ani. Cum circula fără permis şi cu „motorul“ neînmatriculat

Tânărul avea o motocicletă de teren neînmatriculată cu care mergea, de obicei, pe teren accidentat şi pe drumuri care nu sunt în categoria celor publice.

Uneori, conducea ”motorul” şi pe drumurile publice, mai ales când trebuia să alimenteze cu benzină. În aceste situaţii punea pe motocicletă un număr fals de înmatriculare, pentru a nu atrage atenţia. Nicu Todor nu avea nici permis de conducere.

O astfel de plimbare i-a adus sfârşitul. Vineri seara, 6 decembrie 2019, exact în ziua când a împlinit 18 ani, a mers cu motocicleta spre o benzinărie pentru a alimenta cu combustibil. Circula pe DJ 704A, un drum public, iar la un moment dat, într-o curbă, s-a răsturnat în afara carosabilului. Circula cu viteză foarte mare şi, inevitabil, a pierdut controlul ”motorului”. A ajuns la Spitalul Judeţean Alba în stare foarte gravă unde a decedat sâmbătă dimineaţă.

Motocicleta de teren cu care se plimba tânărul

”În această dimineaţă, in jurul orei 8,30 am fost anunţaţi ca la spitalul din Alba Iulia a decedat un tânăr de 18 ani, din comuna Pianu care a fost implicat, seara trecută intr-un accident de motocicleta, pe DJ 704 A , in afara localităţii Pianu. Accidentul a avut loc in jurul orei 21.00, iar din primele cercetări a rezultat că tânărul nu ar fi adaptata viteza motocicletei la condiţiile de drum si s-a răsturnat in afara carosabilului. In urma verificărilor efectuate, poliţiştii au constatat că tânărul nu poseda permis de conducere iar plăcuţele de înmatriculare aplicate pe motocicleta erau false”, a transmis IPJ Alba.

Prietenii acestuia au transmis sute de mesaje pe pagina de socializare a tânărului din comuna Pianu. ”Dumnezeu sa îl ierte! Nu imi vine sa cred, ieri ce zi speciala era pentru el si astazi uite ce zi este. Viata aceasta e cruda, nu te voi uita niciodată drag prieten! Sper sa ne veghezi din cer!! Drum bun!”

”Dumnezeu sa îl odihneasca in pace! Celor in viaţa sa va dea putere sa puteţi trecepeste acea drama îngrozitoare!”

”Nu pot sa cred.. Condoleanţe…si multă putere sa aveţi sa puteţi trece peste această incercare a vieţii… Dumnezeu a avut nevoie de un înger sus in cer. De aceea a luat unul dintre cei mai puternici oameni de pe pamant!”

”Dumnezeu sa il aiba in dreapta lui! Un inger printre ingeri! Dumnezeu să-l ierte! Sa va dea dumnezeu putere sa treceţi peste aceasta grea încercare!!”