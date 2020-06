FOTO Semne de întrebare după decesul femeii de 39 de ani, infectate cu coronavirus, fără să aibă alte boli. Cum arătau plămânii Anemonei

Decesul Anemonei Stoica i-a şocat pe toţi cei care au cunoscut-o. Prietenii acesteia susţin că femeia s-a prezentat sâmbătă, 21 iunie, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, dar ar fi fost îndreptată de către personalul medical, care asigură triajul pacienţilor înainte de a intra la serviciul Urgenţe, către centrul de permanenţă medicală.

Centrul funcţionează în cadrul unei clinici medicale din apropierea spitalului. Aici, Anemona a fost consultată, sâmbătă, de către un medic de familie, care i-a prescris un tratament pentru o infecţie virală a căilor respiratorii.

Femeia s-a întors acasă şi a început tratamentul care i-a fost prescris. Pentru că se simţea rău, în continuare, duminică dimineaţa a mers din nou la spital. De această dată a fost primită la Urgenţe şi a fost internată rapid. I s-a efectuat testul COVID, care a ieşit pozitiv la ora 16.00. Pentru Anemona era, însă, prea târziu. I s-a făcut rău rapid şi a fost intubată şi transferată pe secţia ATI cu diagnosticul dublă pneumonie. Aici, duminică, a suferit un stop cardio-respirator, care a fost resuscitat. Luni a suferit un nou stop-cardio respirator care i-a fost fatal. Medicii care au tratat-o au fost şocaţi de modul cum îi arătau plămânii. Practic, femeia nu mai avea cu ce să respire.

În stânga, plămânii Anemonei, în dreapta - plămâni normali. Foto: alba24.ro

Apropiaţii bănuiesc că s-ar fi infectat la începutul săptămânii trecute, când a fost la Cricău, la un parastas al bunicii sale. S-a simţit rău imediat după acest eveniment, dar a încercat să se trateze singură, fără să meargă la medic. Şi partenerul acesteia a fost infectat, dar bărbatul este asimptomatic.

”În perioada 15 iunie-19 iunie am vorbit cu ea la telefon că nu se simţea bine, noi nelocuind împreună ştiam doar ce îmi spunea ea la telefon. Mi-a zis ca s-a răcit, că o doare gâtul şi că tuşeşte, toţi membrii familiei şi toţi cei care o cunoşteau am trimis-o la medic. În cele din urmă, în data de 20 iunie s-a prezentat la unitatea de urgenţă, a fost consultată şi lăsată acasă, diagnosticul fiind cum se vede şi pe reţetă IACRS. Şi-a scos reţeta, şi-a luat pastilele, apoi în data de 21 iunie s-a prezentat din nou la unitatea de urgenţă, simţindu-se tot mai rău. A internat-o, am vorbit la telefon, mi-a zis că se simte mai bine, după care brusc nu mi-a mai răspuns la telefon. Starea ei am aflat-o pentru că am sunat la spital, întrebând de ea, mi s-a spus că a făcut un stop cardio respirator şi că au mutat-o pe secţia ATI ”, spune sora acesteia, care a postat un mesaj pe Facebook.

Sora femeii mai afirmă că, ulterior, a aflat foarte greu detalii despre starea de sănătate a surorii ei şi a aflat despre deces de la partenerul acesteia. ”Sora mea a făcut o dublă pneumonie, doar atât ştiu, acum vă las pe voi să trageţi concluziile… dacă ea avea COVID de ce iau dat alt diagnostic şi această reţetă şi de ce a fost lăsată acasă… adică în data de 20 iunie nu avea COVID, avea Faringită, iar în data de 21 iunie avea COVID sub formă foarte gravă”, a mai precizat aceasta.

Poziţia Spitalului Judeţean Alba: ”A fost adusă în dimineaţă zilei de duminică, 21 iunie, la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judeţean de Urgenţă Albă Iulia, cu simptome specifice de COVID-19 (febră 38,1 grade C, dispnee, tuse seacă, paloarea tegumentelor cu debut de trei zile). De la Unitatea de Primiri Urgente a fost transferată în compartimentul Anestezie şi Terapie Intensivă din cadrul izolatorului SJU Albă Iulia, singură într-un salon, cu diagnostic bronhopneumonie bilaterală covid, insuficienţă respiratorie acută, şoc septic, MSOF. Starea pacientei s-a depreciat brusc, prezentând un stop cardio-respirator şi necesitând resuscitare cardio-respiratorie, intubaţie, ventilaţie mecanică şi suport inotrop. Pacienta a fost confirmată duminică după-amiază cu COVID-19, boală cauzată de infectarea cu noul coronavirus SARS-CoV-2, în urmă analizelor efectuate în cadrul laboratorului SJU Albă Iulia. Femeia a decedat în cursul zilei de luni, în ciuda eforturilor depuse de medici pentru a-i salva viaţa".

”Plămânii în loc să fie negri, cum apăr pe radiografie, erau albi, adică erau afectaţi aproape în întregime de această boală, o pneumonie extinsă bilaterală, practic plămânii nu mai existau, nu mai avea cu ce să respire", a declarat directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, medicul Dan Crainic.

Citiţi şi: