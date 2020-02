Cum a sabotat PSD Delegaţia României la Comitetul European al Regiunilor: au suspendat regulamentul înainte de vot şi l-au ales pe Robert Negoiţă preşedinte

Comitetul European al Regiunilor (CoR) este un organism consultativ al UE, format din reprezentanţi ai celor 26 de state membre, aleşi la nivel local şi regional. Prin intermediul CoR, aceştia îşi pot exprima în mod direct opiniile cu privire la legislaţia UE care are impact asupra regiunilor şi oraşelor. Delegaţia României este formată din 15 membri, dintre care şase preşedinţi de consilii judeţene, trei primari de municipii, trei primari de oraşe şi tot trei primari de comune. De asemenea, delegaţia mai cuprinde 15 membri supleanţi, în aceeaşi configuraţie. Desemnarea acestora se face prin intermediul celor patru asociaţii ale autorităţilor publice locale: UNCJR, AMR, AOR şi ACOR.

În perpectiva desemnării noii conduceri a CoR, marţi, 11 februarie 2020, la Bruxelles, au fost programate alegeri pentru funcţia de preşedinte al delegaţiei României. Regulamentul intern prevede ca un candidat interesat de acest post onorific să prezinte o scrisoare de intenţie către ceilalţi membri ai delegaţiei, prin care îşi exprimă dorinţa de a candida. De asemenea, regulamentul mai prevede că funcţia de lider se deţine prin rotaţie pe o perioadă de 2 ani şi jumătate de către un reprezentant al uneia din cele patru asociaţii. Ar fi trebuit, prin urmare, ca postul să fie preluat de un reprezentant al Asociaţiei Oraşelor. Singurul care a prezentat o astfel de scrisoare de intenţie a fost Adrian Teban (PNL - PPE), primarul oraşului Cugir, reprezentant al Asociaţiei Oraşelor din România. În ultimul moment însă, primarul Robert Negoiţă (PSD – PES), reprezentant al Asociaţiei Municipiilor, s-a autopropus, contrar regulamentului, pentru un nou mandat de preşedinte, motivând că delegaţia ar trebui condusă de un repezentant al PES, care este majoritar, în condiţiile în care CoR ar urma să aibă un preşedinte de la PPE.

Adrian Teban trebuia să preia funcţia de lider al Delegaţiei din partea Asociaţiei Oraşelor

La propunerea lui Negoiţă, majoritatea membrilor delegaţiei (PSD, UDMR) au decis supendarea regulamentului care prevedea contiţiile menţionate, moment în care primarii PNL - PPE prezenţi au decis să părăsească sala de şedinţe. În absenţa acestora, Negoiţă a fost ales din nou lider al Delegaţiei României la Comitetul Europea al Regiunilor. Concluzia acestei bufonerii pusă la cale de Robert Negoiţă şi de ceilalţi primari PSD: Delegaţia României este nefuncţională după mulţi ani în care a funcţionat foarte bine.

”Ne exprimăm nemulţumirea cu privire la faptul că regulamentul Delegaţiei a fost suspendat printr-un vot dat de PSD, care a arătat şi de această dată că se joacă cu regulile după cum îi convine. Conducerea Delegaţiei României trebuia să revină Asociaţiei Oraşelor, care urma să stabilească priorităţile pentru perioada următoare. În stilul clasic al PSD-ului, a fost suspendat un regulament care funcţiona şi era respectat de 8 ani”, a spus Adrian Teban, primarul oraşului Cugir.

Membrii Delegaţiei României prezenţi la şedinţa de alegeri:

UNCJR: Ionel ARSENE (PSD) – Preşedinte CJ Neamţ, Csaba BORBOLY (UDMR) - Preşedinte CJ Harghita, Daniela CÎMPEAN (PNL) – Preşedinte CJ Sibiu, Victor MORARU (PSD) - Preşedinte CJ Ialomiţa, Ion PRIOTEASA (PSD) - Preşedinte CJ Dolj, Marius-Horia ŢUŢUIANU (PSD) - Preşedinte CJ Constanţa

AMR: Emil BOC (PNL) - Primar mun. Cluj-Napoca, Decebal FĂGĂDĂU (PSD) – Primar mun. Constanţa, Robert Sorin NEGOIŢĂ (PSD) – Primar Sector 3, Bucureşti

AOR: Adrian Ovidiu TEBAN (PNL) - Primar Cugir, Gabriela Florica TULBURE (PSD) – Primar Seini, Marius Ioan URSĂCIUC (Independent) - Primar Gura Humorului

AcoR: Emil DRĂGHICI (Independent) - Primar com. Vulcana Băi, Mariana GÂJU (PSD) - Primar com. Cumpăna, Alin-Adrian NICA (PNL) - Primar com. Dudeştii Noi