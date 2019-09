Care este rolul rotaţiei culturilor în agricultură. Pericolul reprezentat de cultivarea unei singure plante timp de mai mulţi ani

Din motive economice, agricultura modernă a dezvoltat cultură plantelor de câmp pe suprafeţe foarte mari, date fiind şi mijloacele moderne de lucru de care se dispune (tractoare şi maşini agricole de mare capacitate, chimizare, irigare, automatizare etc.).

Ca regulă generală, cultivarea aceleiaşi plante pe aceeaşi parcelă timp de mai mulţi ani sau chiar în monocultură va conduce la creşterea potenţialului de atac al agenţilor patogeni, al dăunătorilor, la creşterea cantităţii de seminţe de buruieni şi de material vegetativ capabil să permită reproducerea buruienilor, dar şi diminuarea resurselor solului în substanţe nutritive pentru plante, a humusului din sol, la schimbări de ph şi, prin urmare, la diminuarea producţiei plantelor cultivate. Ca urmare, succesiunea culturilor în timp şi spaţiu a culturilor reprezintă singură soluţie pentru a evită aceste dezechilibre le ce se pot produce la nivelul agroecosistemelor.

Există numeroase sisteme de rotaţie a culturilor, unele foarte simple, iar altele chiar complexe, proiectate astfel încât să răspundă cerinţelor diverse, corespunzător diferitelor agroecosisteme. Pentru a se realiza o bună rotaţie este nevoie întotdeauna de o structură de culturi de cel puţin 3, 4 sau 5. Cu cât numărul de culturi din structură va fi mai mare, cu atât sistemul de rotaţie va deveni mai complex, iar efectele acestuia mai benefice, atât asupra producţiei agricole, cât şi asupra calităţii solului şi mediului înconjurător în general.

Diversificarea structurii culturilor a condus la necesitatea alcătuirii rotaţiei, care la început a fost de scurtă durată, rotaţie trienală, iar ulterior, pe măsură ce s-au constatat efectele benefice ale acesteia, precum şi evoluţia culturilor în funcţie de planta premergătoare, s-a ajuns la durate mult mai lungi.

Monocultura este o practică opusă rotaţiei culturilor. Ea înseamnă cultivarea unei singure plante mai mulţi ani pe acelaşi teren şi anume cel puţin atâţia ani cât durează rotaţiile în zonă respectivă (ex. : 4-6 ani). Monocultura are numeroase şi mari dezavantaje în comparaţie cu rotaţia culturilor. Efectul cel mai nefavorabil este oboseală solului, care, de altfel, este un efect global al altor factori, precum consumul de substanţe nutritive, consumul de apa, influenţa asupra însuşirilor fizice ale solului, eroziunea solului, bilanţul materiei organice din sol, imburuienarea, creşterea numărului de boli şi dăunători, etc.

Rotaţia culturilor reprezintă modul în care plantele de cultură se succed de-a lungul timpului pe aceeaşi parcelă sau solă, iar asolamentul reprezintă modul de organizare a suprafeţei agricole a unei ferme sau exploataţii agricole în tot atâtea sole sau parcele cîte plante se vor regăsi în structură culturilor ce urmează a fi adoptată. Asolamentul include noţiunea de teren, de spaţiu. Aşadar, asolamentul va cuprinde 2, 3, 4 sau mai multe parcele. Rotaţia culturilor este o noţiune complementară asolamentului şi, aşa cum reiese din definirea acesteia, ea se referă la succesiunea culturilor în timp, de aceea vor fi rotaţii de 2 ani, de 3 ani, de 4 sau mai mulţi ani. Numărul anilor arată cât timp trebuie să treacă pentru că o plantă de cultură să revină pe aceeaşi solă sau numărul anilor în care, pe aceeaşi solă, se vor succede toate plantele din asolament (o rotaţie întreagă).

În literatura de specialitate agronomica apar o serie de alte noţiuni după cum urmează: structura culturilor din asolament, care reprezintă ponderea fiecărei plante cultivate faţă de suprafaţa arabilă a exploataţiei; plantă premergătoare, care este planta ce precede unei noi culturi şi planta postmergatoare, care se însămânţează pe o anumită parcelă spre a fi cultivată în următorul an agricol.