Citiţi Unde poţi juca online Book of Ra Deluxe şi alte jocuri similare cu cărţi şi veţi descoperi cazinourile online în trebuie să intraţi pentru a juca acest slot şi nu numai.

Ceea ce este bine este că, în unele cazinouri, puteţi încerca gratuit acest slot, astfel încât să exersaţi şi să căpătaţi experienţă. Ulterior puteţi juca cu bani reali şi face profit. După ce aţi învăţat destul jocul, va trebui să aplicaţi ceea ce aţi învăţat şi sfaturile pe care vi le vom da, astfel încât să aveţi parte de cea mai bună experienţă în timpul jocului. Profitaţi de ocazia de a încerca Book of Ra Deluxe, fiindcă nu veţi regreta.

Slotul Book of Ra online

Este esenţial să ştiţi modul în care slotul este creat pentru a câştiga bani jucându-l. Dacă nu ştiţi despre ce este vorba, va fi practic imposibil ca experienţa voastră de joc să fie satisfăcătoare. Jocul are origini în Egiptul Antic, toate obiectele şi factorii sunt despre acea epocă. Jocul este format din 5 rânduri în lungime şi 3 pe lăţime, având în total 15 piese. Acestea sunt litere diferite, cum ar fi K, A, J şi Q, deşi există şi piese speciale ( un arheolog şi sarcofagii ale mumiilor antice).

Cele mai importante linii sunt simbolurile care arată obiecte ale timpului, cum ar fi gândacii şi cărţile sacre. Numărul 10 roz este, de asemenea, parte a jocului, deşi premiile sunt mai mici atunci când apare.

Diferenţe între versiunile sale

Book of Ra Deluxe nu este doar un joc de sloturi jucat în cele mai bune cazinouri online, veţi avea posibilitatea de a juca acest joc în versiunile sale diferite. Versiunea Book of Ra este versiunea de bază a jocului lansată prima dată, dar deloc dezvoltată. De-a lungul timpului, jocul a devenit mai popular şi mai mulţi jucători s-au bucurat de joc, astfel încât s-au văzut obligaţi să creeze o nouă versiune.

Slotul Book of Ra Deluxe are un design mult mai inovator, deşi esenţa este exact aceeaşi. Numerele şi literele din acest al doilea joc au un aspect şi un finisaj mult mai bun. Piesele importante, cum ar fi arheologul, s-au schimbat şi arată mult mai bine pentru că ele dau un aspect realist. Amintiţi-vă că această versiune Book of Ra Deluxe este disponibilă în doar câteva cazinouri.

Pentru cei mai experimentaţi jucători, jocul Book of Ra 6 este identic cu variantele dinainte, dar cu 6 rânduri lungi în loc de 5 pentru a fi eligibil pentru premii mai bune şi pentru a câştiga mai mulţi bani. Această versiune este mai complicat de învăţat, deoarece se concentrează asupra jucătorilor care cunosc bine jocul şi au experienţă în acest domeniu. Jocurile de sloturi Book of Ra au un număr mare de versiuni.

Trucuri pentru a câştiga Book of Ra

Este foarte important să ţineţi cont de aceste recomandări pentru a şti cum să câştigaţi Book of Ra. La fel ca în majoritatea sloturilor, primul sfat pe care ar trebui să-l aplicaţi este că exersaţi cât mai mult şi să încercaţi să îl cunoaşteţi bine, deoarece acest lucru va face experienţa de joc mult mai plăcută. Şansele de a câştiga vor fi mai mari dacă ştiţi cum funcţionează şi aplicaţi tot ceea ce aţi învăţat jucând mai întâi gratuit.

Un alt sfat privind jocul Book of Ra este că încercaţi să dublaţi pariul astfel încât beneficiile să fie mai mari cu fiecare joc jucat. Dacă aveţi deja multe cunoştinţe despre sloturi, caracteristica pariul dublu vă va permite să pariaţi o sumă mai mare, iar premiile pe care le alegeţi să fie mai mari. În acest fel, evitaţi să câştigăm de mai multe ori, deoarece cu mai puţine linii câştigătoare puteţi câştiga sume mai mari.

În cele din urmă, vă recomandăm să nu fiţi prea ambiţioşi şi să alegeţi întotdeauna calea de mijloc în ceea ce priveşte premiile, deoarece va fi imposibil să vă îmbogăţiţi după doar un joc. Trebuie să folosiţi întotdeauna aceeaşi tactică pentru a profita de acest moment şi să nu fiţi prea entuziasmaţi când câştigaţi un premiu.

De asemenea, vă recomandăm să citiţi articolul Bonusuri oferite de cele mai bune casinouri online la prima depunere pentru a afla la ce cazinouri merită să vă faceţi cont. Succes!