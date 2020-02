Psiholog: „Ziua Îndrăgostiţilor încurajează falsitatea, minciuna şi consumerismul“

Ziua Îndrăgostiţilor are şi efecte benefice, însă, din păcate, sunt depăşite numeric de cele negative

În opinia psihologului Andra Tănăsescu, vicepreşedinte al Institutului de Neuro-Programare Lingvistică (INLPSI), există câteva lucruri pe care le omitem atunci când luăm această sărbătoare ca atare. Potrivit specialistului, Ziua Îndrăgostiţilor sau Valentine's Day are mai puţine beneficii decât efecte adverse, deoarece încurajează mai degrabă falsitatea, minciuna şi grandomania.

Efectele benefice ale Zilei Îndrăgostiţilor

Ziua Îndrăgostiţilor, indiferent pe care alegem să o sărbătorim, reprezintă un prilej în plus de a ne arăta iubirea faţă de persoana iubită. „Pentru că suntem absorbiţi zi de zi de viteza cu care se mişcă totul în jurul nostru, ne reaminteşte de cel drag, pe care uneori îl luăm ca atare, doar pentru că este zi de zi alături de noi. Ziua Îndrăgostiţilor ne opreşte pentru o zi din fuga de la o responsabilitate la alta, pentru a-i reaminti cât de mult contează pentru noi, pentru a ne exprima aprecierea şi iubirea pe care i-o purtăm. Această zi este o oportunitate să ne luăm o pauză bine meritată de la haosul din exterior şi să petrecem cu adevărat timp de calitate. Dincolo de ceea ce facem zi de zi, este o «scuză» de a trăi împreună câteva momente în tihnă, cu implicare şi prezenţă“, explică psihologul Andra Tănăsescu.

Efecte adverse ale Zilei Îndrăgostiţilor

În acelaşi timp, psihologul este de părere că numărul efectelor adverse ale Zilei de 14 februarie este mult mai mare decât cel al efectelor pozitive, iar cele mai nocive consecinţe sunt:

1. Dacă pe întreg parcursul anului nu ne mai ţinem de mână, nu ne privim în ochi, încetăm să ne spunem „te iubesc“ şi respectul lipseşte, atunci Ziua Îndrăgostiţilor se transformă într-un prilej cu ocazia căruia ne minţim ceva mai tare decât de obicei.

2. Prin modul în care este mediatizată, promovează mai degrabă falsitatea, manifestările grandioase de iubire, în defavoarea micilor dovezi zilnice, care ar fi normal să fie pe durata întregului an, nu doar o singură zi pe an.

3. Conform unor studii, 30% dintre cei care se află în relaţii tind să înşele mai degrabă de Ziua Îndrăgostiţilor decât în restul anului.

4. Pentru cei proaspăt ieşiţi din relaţii, această invazie de inimioare şi cupluri care postează imagini cu ei zâmbind este mai degbrabă un junghi în spate decât un prilej de bucurie; favorizează comparaţia propriei situaţii cu ceea ce aleg alţii să ne arate (nu neapărat şi ceea ce este real) şi intensifică sentimentul de nepotrivire.

5. Dacă nu eşti într-o relaţie de Ziua îndrăgostiţilor, eşti un paria. Mintea începe să ne mintă că este ceva în neregulă cu noi sau suntem întâmpinaţi cu zâmbetele pline de milă din partea celor care nu sunt singuri.

6. Intensifică senzaţia de singurătate, de neintegrare, sentimentul că nu aparţin, că sunt oaia neagră a întregii societăţi.

7. Poate contura o imagine greşită despre ce înseamnă iubirea. Dovezile de iubire nu se fac doar o dată pe an, pentru că este Ziua Îndrăgostiţilor şi „trebuie“. În nici un caz! Iubirea stă în fiecare gest pe care îl facem, în atitudinea pe care o avem faţă de partener/ă, în respectul pe care i-l arătăm zilnic. Un buchet de 101 de trandafiri după un an întreg de ignoranţă nu este sub nicio formă o dovadă de iubire.

8. Încurajează consumerismul şi, ca la oricare sărbătoare, transformă oamenii în fiinţe prea puţin răbdătoare, empatice ori iubitoare. Majoritatea pun o presiune prea mare, devin stresaţi, presaţi şi agitaţi în goana după „cadoul perfect“.

9. Strict despre Valentine’s Day, promovează o cultură care nu este a noastră. Ne îndepărtează de rădăcinile noastre şi de modul în care celebrăm noi dragostea, în România. Dacă începem să căutăm obiceiurile vechi de Dragobete şi care era semnificaţia sărbătorii la noi, putem vedea că, din anumite puncte de vedere, are mai mult sens ca sărbătoare a iubirii.

10. Cei care aleg să nu sărbătoarească sunt catalogaţi drept nebuni, fără inimă care nu se iubesc cu adevărat. Ei nu aparţin acestui alai de îndrăgostiţi la ocazii, drept urmare ei nu înţeleg dragostea. Astfel, ajung să fie excluşi din grupuri şi marginalizaţi, doar pentru că aleg să îşi manifeste diferit iubirea.

Iubirea este un stil de viaţă

„Să spun că este bine sau rău, nu ştiu şi nu sunt în măsură să decid. Ziua Îndrăgostiţilor ar trebui să fie un moment de celebrare a iubirii, în timpuri în care iubirea nu mai este tocmai în topul priorităţilor oamenilor. Aş sugera mai degrabă să ne reamintim ce înseamnă iubirea, să ne definim ce înseamnă să ne simţim iubiţi şi care sunt dovezile reale de iubire. Şi, mai important decât orice, să fim oneşti, cumpătaţi şi prezenţi. Iubirea e mai mult decât o zi în care toţi îşi amintesc că «trebuie» să iubească. Iubirea este o atitudine, un stil de viaţă şi o înlănţuire de gesturi, cuvinte şi atitudini constante, adunate într-o perioadă lungă de timp“, conchide psihologul Andra Tănăsescu, vicepreşedinte al Institutului de Neuro-Programare Lingvistică (INLPSI).