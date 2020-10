Pentru a avea o dietă echilibrată şi un corp sănătos, capabil să facă faţă unei boli, este recomandat să consumaţi alimente cât mai variate şi de calitate. Astfel, aliaţi-cheie în sporirea imunităţii sunt carnea de peşte şi fructele de mare, bogate în proteine esenţiale pentru o alimentaţie corectă.

Acizii graşi Omega-3 şi proteinele din peşte ajută la întărirea imunităţii, reduc nivelul de colesterol, ne menţin sistemul cardiovascular sănătos şi au chiar proprietăţi care ne ajută în lupta cu depresia. Consumul a 2-3 porţii de peşte pe săptămână este un prim pas benefic pe care îl puteţi face pentru a vă diversifica alimentaţia şi a vă asigura întărirea sănătăţii.

În ciuda acestor beneficii dovedite ştiinţific, România este în continuare codaşă în Europa, în ceea ce priveşte consumul de peşte pe cap de locuitor. Potrivit datelor Alfredo Seafood, una dintre cele mai importante companii care aduce peşte şi fructe de mare în ţara noastră, în 2015, consumul de peşte din România se situa la circa 6 kg per om anual, faţă de 15 kg, cum se întâmpla cu fruntaşele clasamentului, ca Spania sau Franţa. De atunci, românii au devenit mai preocupaţi de un stil de viaţă sănătos şi de o alimentaţie pe măsură, astfel că, la finalul lui 2019, am ajuns la 8 kg consumate în medie de o persoană, pe parcursul unui an. Dar mai avem mult de recuperat pentru a ajunge la cele două mese săptămânale pe bază de peşte, recomandate de nutriţionişti.

Nu trebuie neglijat nici felul în care gătiţi peştele; este de preferat să nu îl prăjiţi, ci să optaţi pentru varianta la cuptor sau la abur şi să evitaţi sosurile grele sau maioneza. De asemenea, un aspect foarte important este sursa pe care o alegeţi pentru achiziţionarea peştelui. Este recomandat să căutaţi produse fără conservanţi, ambalate corespunzător, care provin din ape curate şi unde se pescuieşte în mod sustenabil, aspecte care sunt marcate pe ambalaj.

O variantă de „peşte curat” este chiar gama ce poartă această denumire de la Alfredo Seafood, care beneficiază de o nouă tehnologie de ambalare, mult mai performantă. Astfel, gama „Peşte Curat” oferă produse fără gheaţă, conservanţi şi polifosfaţi într-un ambalaj inovator, ce păstrează savoarea şi calitatea peştelui. Această metodă de ambalare previne schimbările nedorite de aspect, aromă şi textură a cărnii şi creşte durata de viaţă la raft.

Alfredo Seafood este un brand 100% românesc, cu o experienţă de peste 17 ani în importul şi procesarea de peşte şi fructe de mare de calitate superioară, iar produsele sale ajung la raft în 24-70 de ore de la captură.

Gama de produse Alfredo Seafood cuprinde peşte proaspăt (somon, şalău, file de cod, ton, doradă, file de hering, frigărui de creveţi şi de somon condimentat etc), peşte congelat, fructe de mare (creveţi, scoici, calamari, caracatiţă) şi specialităţi (mix marinara cu surimi, inele de calamar etc).