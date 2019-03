Monica Anghel şi meniul dietei disociate cu care a slăbit 20 kg

Monica Anghel şi meniul dietei disociată cu care a slăbit 20 kg

Monica Anghel şi meniul dietei disociată cu care a slăbit 20 kg, la îndemâna oricui! Vedeta a dat 20 de kg jos şi arată demenţial. Nu a avut probleme de sănătate din cauza schimării bruşte în alimentaţie.

Vedeta e acum mai suplă şi mai sănătoasă. Monica Anghel a oferit un interviu pentru un forum de mămici în care a relatat, pe scurt, cum a reuşit să slăbească 20 de kg în 5 luni, cu puţin sport. Cel mai important lucru de ţinut minte dacă veţi urma dieta disociată a Monicăi Anghel: trebuie să beţi 3 litri de apă pe zi!

Dieta disociata - Cum a slabit Monica Anghel

”Am reusit sa pierd 20 de kilograme in 5 luni prin regimul disociat. Practic, 3 zile mancam carne, inclusiv mezeluri, organe si tocatura - fara orez. Urmatoarele trei zile erau dedicate legumelor si fructelor... si aici era permis orice in afara de orez, mazare, fasole verde, cartofi, banane, seminte, fistic, pere, struguri si fructe confiate. Apoi urmau zilele de lactate, unde era permis orice, inclusiv smantana. Chiar si cand mergeam la restaurant comandam un platou cu mai multe sortimente de branza.

Am reusit sa scap de 20 de kilograme... e mare lucru. Am pierdut 7 kilograme chiar in primele doua saptamani, iar dupa aceea nu am mai dat jos nimic timp de o luna. Ma frustra putin ideea, insa stiam de la sotul meu ca asa se intampla - dupa o slabire brusca se petrece una treptata. Chiar si organismul se obisnuieste cu un anumit regim de alimentatie si nu mai reactioneaza asa surprins.”

Dieta disociata Monica Anghel - meniu

Micul dejun - un ou fiert cu 50 de grame de brânză proaspătă mai puţin grasă sau cu caşcaval semidegresat şi un ardei gras (verde sau roşu) cafea fără zahăr sau cu îndulcitor

Gustare 1 - un măr sau o felie de ananas sau 15-20 de sâmburi de migdale

