Care e primul lucru pe care îl face Elon Musk atunci când se trezeşte. Obiceiul „îngrozitor“ la care vrea să renunţe

Elon Musk recunoaşte că nu are un stil de viaţă foarte sănătos FOTOGRAFII Profimedia

„Merg la culcare destul de târziu, pe la 3.00 dimineaţa. Mă trezesc la 9.00-9.30 şi am un obicei prost, dar bănuiesc că foarte mulţi oameni îl au. Iau telefonul şi verific imediat ce s-a întâmplat în timpul în care am dormit, ce urgenţe sunt. Conduc SpaceX şi Tesla, aşa că tot timpul se întâmplă ceva peste noapte. Dar e un obicei îngrozitor! Vreau să schimb asta, trebuie să încep să fac mişcare, antrenamente, să fiu într-o formă mai bună. Nu trebuie să mai iau telefonul în mână de cum deschid ochii, trebuie să mă dau jos din pat şi să fac mişcare cel puţin 20 de minute, în fiecare dimineaţă. Nu-mi place să fac sport, dar trebuie s-o fac“, a declarat acesta în podcastul Full Send Podcast.

Recent, miliardarul a fost fotografiat pe un iaht, în apele Greciei, alături de câţiva prieteni, iar pozele au stârnit numeroase comentarii şi glume în reţelele sociale.

CEO SpaceX şi Tesla a mărturist, în trecut, că îi place să mănânce şi nu întotdeauna foarte sănătos.„Mâncarea este grozavă. Prefer să mănânc o mâncare gustoasă decât una sănătoasă, chiar dacă asta înseamnă să trăiesc mai puţin“, a declarat el la podcastul „The Joe Rogan Experience“.

Miliardarul, care recunoaşte că munceşte 80-90 de ore pe săptămână, are nevoie de energie, aşa că îşi începe ziua cu o cafea, dar, de obicei, sare peste micul dejun. Atunci când îl ia, îi place să mănânce omletă dimineaţa. La prânz preferă mâncăruri franţuzeşti, iar seara recunoaşte că mănâncă foarte mult, deşi nu e cel mai sănătos obicei. La cină preferă mâncăruri consistente, pline de proteine, precum fripturile la grătar.