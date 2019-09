Şi-a găsit maşina blocată cu cărucioare de cumpărături: motivul pentru care a fost „pedepsit“ şoferul FOTO

Un şofer care a parcat în spaţiul destinat cărucioarelor din parcarea unui supermarket din Buenos Aires, Argentina, a primit o binemeritată lecţie din partea angajaţilor. Aceştia au blocat maşina cu zeci de cărucioare, scrie DailyMail

Imaginile postate pe internet arată cum patru rânduri de cărucioare au fost aşezate de jur împrejurul maşinii, neexistând nicio posibilitate ca aceasta să mai fie scoasă cu uşurinţă de acolo.

„Nu poţi parca în spaţiul în care se pun cărucioarele. Unele persoane chiar nu pot respecta absolut nimic. Felicitări angajaţilor supermarketului, care au blocat maşina”, a spus Angelini, cel care a postat pe Facebook imagini cu incidentul, surprins întâmplător.

„Chiar am rămas surprins atunci când am văzut. Mi-am dat seama că şoferul nu mai găsise un alt loc de parcare, însă consider că ceea ce au făcut angajaţii a fost foarte bine. A fost o lecţie pentru el”, a mai spus bărbatul.

