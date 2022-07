În cele ce urmează, iată 5 lucruri inedite despre Apollo:

1. A fost practic zeu al aproape tuturor lucrurilor - Chiar şi cei care studiază Grecia Antică au probleme în a-şi da seama cu adevărat zeul cui era Apollo. E ştiut faptul că a fost Zeul Soarelui şi al luminii, dar avea şi alte îndeletniciri în acele vremuri. Iar acestea erau variate. Astfel, Apollo era recunoscut ca fiind zeul muzicii, al poeziei, artei, profeţiei, adevărului, tirului cu arcul, al vindecării, al ciumei şi al multor altele. Interesant este faptul că primul zeu al Soarelui a fost Helios, însă istoria nu-l mai consemnează pe el.

2. Google generează peste 500 de milioane de rezultate pe căutarea Apollo - Fiind unul dintre cei mai cunoscuţi zei din istoria Greciei Antice, Apollo este în continuare foarte popular. Misiunea spaţială Apollo a primit această denumire ca un omagiu pentru el. În plus, Apollo a devenit un personaj adesea întâlnit în cărţi şi jocuri. Apollo: God of the Sun, Healing, Music and Poetry, scrisă de Teri Temple în 2012, este una dintre cele mai apreciate cărţi. Cât priveşte jocurile video, titluri de succes precum Assassin's Creed Odyssey, Titan Quest şi Calsh of the Titans au făcut referiri la Zeul Soarelui. De asemenea, mitologia greacă este prezentă adesea în conţinutul lansat de dezvoltatorii de jocuri de casino, aşa cum se poate observa în zecile de producţii de pacanele online. Utilizatorii apreciază în mod deosebit jocul Age of the Gods: Apollo Power, în care zeul luminii este simbolul principal, alături de alte elemente care îl definesc.

3. A participat la numeroase concursuri muzicale - Mare pasionat de muzică, Apollo a luat startul la numeroase întreceri muzicale din acea perioadă, deşi se spune că nu îi plăcea niciodată să piardă. Astfel, când a pierdut un concurs împotriva lui Pan, Regele Midas, care făcea parte din juriu, s-a ales cu urechile transformate în unele de măgar pentru că nu l-a desemnat pe Apollo câştigător, conform legendei. În plus, o altă legendă spune că Apollo a trişat într-un concurs cu Marsyas şi l-a jupuit de viu pe acesta doar pentru a se asigura că va câştiga.

4. Îi plăceau vacile - În cultura din Grecia Antică, printre animalele sacre se aflau lupul, corbul şi delfinul. Totuşi, în acele vremuri Apollo este considerat zeul păstorilor de vaci. De altfel, se spune că el păstra vaci sacre pentru a se înfrupta din ele. Iar când Hermes a furat 50 dintre aceste vaci ca o glumă Apollo s-a înfuriat foarte mult, potrivit legendei. Totuşi, Hermes avea un instrument muzical pe nume liră, care l-a captivat pe Apollo. Drept urmare, Apollo a trecut peste fapta comisă de Hermes şi l-a lăsat să păstreze vacile după ce acesta i-a oferit lira la schimb.

5. Şi-a răzbunat mama - Înfuriată de aventura pe care Zeus a avut-o cu Leto, mama lui Apollo, Hera a încercat să o ucidă în diverse moduri. De altfel, chiar şi când Leto era însărcinată cu Apollo, Hera l-a trimis pe şarpele uriaş Pothon pentru a o ataca, iar apoi l-a trimis pe gigantul Tityos. Apollo a venit însă pe lume şi a aflat de actele Herei şi astfel şi-a dorit să se răzbune, ucigându-i atât pe Python cât şi pe Tityos, folosind o singură săgeată de fiecare dată. Mai mult, legenda spune că Apollo avea doar patru zile în momentul în care a răpus temutul şarpe Python.