Renault Clio detronează Volkswagen Golf din poziţia de cea mai vândută maşină în Europa

Topul celor mai vândute modele pe continentul european începe de mulţi ani cu locul 2, prima poziţie fiind sechestrată, gravată în stâncă, cumpărată... spuneţi cum doriţi, de Volkswagen Golf.

Conform datelor furnizate de JATO Dynamics, luna februarie înregistrează 1.063.264 unităţi noi înmatriculate la nivel european. O scădere cu 7% comparativ cu februarie 2019 când au fost înmatriculate 1.143.852 unităţi noi. Se continuă tendinţa din ianuarie 2020, lună care a înregistrat şi ea o scădere cu 7,6% a unităţilor înmatriculate comparativ cu ceea ce se întâmpla acum un an.

Probabil situaţia se va deteriora şi mai mult în următoarele luni, motivele sunt evidente. Doar 6 ţări au înregistrat o creştere a vânzărilor, restul ţărilor europene înregistrând scăderi. România, cu doar 8.836 unităţi înregistrate bifează cea mai puternică scădere.

Totuşi, un semn pozitiv vine din faptul că, în ciuda scăderii, vehiculele electrice bifează o creştere de 80%, de la 75.400 unităţi înregistrate în februarie 2019, s-a ajuns la 135.500 unităţi în luna trecută la nivel european.

Revenind la duelul Clio vs Golf, aruncând o privire până în 2018 descoperim următoarele:

Clasament 2018

1. Volkswagen - 1.746.411 unităţi / 2. Renault - 1.099.289 unităţi / 3. Ford - 1.014.190 unităţi

1. Volkwagen Golf - 445.754 unităţi / 2. Renault Clio - 336.268 unităţi / Volkswagen Polo - 299.920 unităţi

Februarie 2019: 1. Volkswagen Golf - 31.769 vs 2. Renault Clio - 26.062

Martie 2019: 1. Volkswagen Golf - 46.364 vs. 2. Renault Clio - 39.744

Aprilie 2019: 1. Volkswagen Golf - 35.452 vs. 2. Renault Clio - 29.998

Iunie 2019: 1. Volkswagen Golf - 37.569 vs. 2. Renault Clio - 35.972

Pentru a nu continua această enumerare, tragem linie peste anul 2019 şi descoperim?

1. Volkswagen - 1.768.286 unităţi / 2. Renault - 1.057.509 unităţi / 3. Ford - 998.099 unităţi... şi Dacia poziţia 13 cu 581.787 unităţi

1. Volkwagen Golf - 410.330 unităţi / 2. Renault Clio - 319.136 unităţi / Volkswagen Polo - 256.259 unităţi... Locul 7 Dacia Sandero - 224.659 unităţi şi Locul 12 Dacia Duster - 221.623 unităţi.

În prima lună din acest an am avut scorul: 1. Volkswagen Golf - 26.303 vs. 2. Renault Clio - 21.615

Revenind la februarie lucrurile stau în felul următor:

1. Renault Clio - 24.914 vs. 2. Volkswagen Golf - 24.735