Campanie organizată de clubul Black Helmets - Este o viaţă în joc! Asigură-te!

Acţiunile incluse în campania „Martie – Luna Siguranţei pe Două Roţi”, promovate cu hashtag-ul #sigurantapedouaroti sunt:

Operaţiunea „Mărţişorul” - organizată de motociclişti împreună cu Brigada de Poliţie Rutieră Bucureşti, în data de 1 martie, în zonele Piaţa Romană şi Piaţa Victoriei de la orele 12:00. Motocicliştii şi motociclistele, alături de Brigada de Poliţie Rutieră Bucureşti vor oferi şoferiţelor care trec prin intersecţiile de la Piaţa Romană şi Piaţa Victoriei câte o floare alături de materiale informative privind campania Martie – Luna Siguranţei pe Două Roţi.





Ziua Motociclistei – petrecere organizată în parteneriat cu Asociaţia Femeilor Motocicliste - WIMA România, în data de 7 martie, la FUEL by Ace Custom(Bulevardul Expoziţiei 22-30), de la ora 20:00. Atmosfera va fi întreţinută de MC Ştefan Leonte precum şi de două trupe exclusiv feminine. Evenimentul îşi propune să crească vizibilitatea prezenţei femeilor în motociclismul românesc, numărul motociclistelor fiind în creştere de la an la an. Petrecerea va include concursuri cu premii pentru comunitatea moto.







Operaţiunea ”Ziua Femeii” – organizat în data de 8 martie în cadrul anumitor spitale publice din Bucureşti: motociclistele şi motocicliştii vor oferi gânduri bune, flori şi materiale informative privind campania Martie – Luna Siguranţei pe Două Roţi tuturor doamnelor – personal şi paciente – din spitalele vizitate. Acţiunea are ca scop sărbătorirea zilei, atât prin recunoştinţa arătată personalului medical din sistemul de sănătate, cât şi prin aducerea unui zâmbet pe chipurile celor spitalizaţi.





Curs de conducere moto defensivă - organizat împreună cu Academia Titi Aur, în data de 14 martie, ora 12:00 la Poligonul Academiei. Instructorul Radu Răzvan, cu o experienţă de 25 de ani în conducerea motocicletei pe drumurile publice şi de 22 ani în cursele de viteză Enduro si Supermoto, vine cu dorinţa de a împărtăşi entuziasmul şi experienţa sa în domeniu. Răzvan va susţine pentru un număr de 70 participanţi o prezentare teoretică privind mersul preventiv pe două roţi precum şi o demonstraţie practică.





Curs de prim ajutor pentru motociclişti - organizat împreună cu caravana SMURD, în data de 21 martie, la Romexpo, începând cu ora 9:00 până la ora 15:00. Evenimentul va cuprinde o parte teoretică în ceea ce priveşte acordarea măsurilor de prim ajutor în cazul accidentului în care este implicat un motociclist şi o parte practică în care toţi cei prezenţi, sub îndrumarea coordonatorului şi ajutaţi de voluntarii SMURD, vor exersa manevrele de resuscitare cardio-pulmonară şi modul de scoatere a căştii de motociclist atunci când situaţia o impune. Se vor organiza 4 serii de cursuri cu un număr de 25 persoane fiecare. Cursurile vor fi realizate de către mai mulţi instructori-formatori din cadrul ISUBIF.







Marş Moto - Luna Siguranţei pe Două Roţi - organizat cu ocazia deschiderii sezonului moto - împreună cu Brigada de Poliţie Rutieră Bucureşti si Indian Motorcycle, în data de 28 martie, ora 12:00, pe traseul Fântâna Mioriţa – Opera Română. Acest eveniment continuă tradiţia organizării paradei prin care dăm startul deschiderii sezonului moto unde motociclişti din Bucureşti şi nu numai anunţă faptul că încep să fie prezenţi pe stradă adăugând încă un element de avertizare în cadrul campaniei Martie – Luna Siguranţei pe Două Roţi.





Discuţie deschisă – Cristian Predoi & Marius Băcilă – sesiune deschisă pe tema călătoritului în siguranţă pe două roţi, organizată în data de 28 martie, la ora 17:00, la Club Fabrica. Vor dezbate problema siguranţei în lumea motociclismului, pe baza propriilor experienţe şi călătorii de lungă durată.

Moto Party - Luna Siguranţei pe Două Roţi – petrecere organizată cu ocazia deschiderii de sezon – în data de 28 martie, la Clubul Fabrica, începând cu ora 20:00. Petrecerea reprezintă un eveniment tradiţional prin care ne dorim să mulţumim pentru participare tuturor motocicliştilor prezenţi în campanie precum şi partenerilor campaniei fără de care nu am fi reuşit să aducem în atenţia publicului un mesaj atât de importat: ESTE O VIATĂ ÎN JOC! ASIGURĂ-TE!