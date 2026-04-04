5 aprilie: se împlinesc 32 de ani de la moartea artistului american Kurt Cobain

1764 – S-a adoptat Legea zahărului în Parlamentul britanic

La 5 aprilie 1764, Parlamentul Marii Britanii a adoptat Sugar Act (Legea zahărului), un act legislativ prin care au fost introduse taxe noi asupra zahărului, melasei și altor produse importate în coloniile americane. Legea a făcut parte dintr-un pachet de măsuri fiscale menite să crească veniturile Imperiului Britanic după Războiul de Șapte Ani și să reducă contrabanda din colonii, prin întărirea controlului vamal.

În practică, actul a afectat comerțul colonial, în special industria romului și comerțul cu zahăr din Indiile de Vest. Măsura a generat nemulțumiri în rândul coloniștilor americani, care au contestat ideea impozitării fără reprezentare în Parlamentul britanic. Legea zahărului este considerată una dintre măsurile care au contribuit la tensiunile politice ce au precedat mișcarea de independență a coloniilor americane.

1950 – S-a născut Agnetha Fältskog

La 5 aprilie 1950, în Jönköping, Suedia, s-a născut Agnetha Fältskog, viitoare cântăreață și compozitoare cunoscută la nivel internațional ca membră a formației ABBA. A crescut într-un mediu în care a manifestat interes pentru muzică de la o vârstă fragedă, începând să compună piese încă din adolescență și lansându-și cariera solo înainte de succesul global al grupului.

În anii 1970, Agnetha a devenit una dintre vocile principale ale formației ABBA, alături de Björn Ulvaeus, Benny Andersson și Anni-Frid Lyngstad. Grupul a câștigat Concursul Eurovision din 1974 și a devenit unul dintre cele mai de succes proiecte pop din istorie, cu hituri internaționale și milioane de albume vândute. După destrămarea formației, artista a continuat o carieră solo, alternând perioadele de activitate muzicală cu retragerea din viața publică.

1964 – A fost introdus primul sistem de tren fără conductor la Londra

La 5 aprilie 1964, în rețeaua metroului londonez a fost testat și pus în funcțiune un sistem timpuriu de operare automată a trenurilor, considerat unul dintre primele sisteme de „driverless train” din lume. Acesta a fost implementat pe o secțiune experimentală a liniei Central, între Woodford și Hainault, ca parte a unor teste pentru automatizarea transportului urban.

Sistemul folosea control automat al vitezei și opririi trenului, reducând intervenția directă a mecanicului de locomotivă în anumite secțiuni. Aceste experimente au stat la baza dezvoltării ulterioare a sistemelor moderne de operare automată utilizate în metroul din Londra și în alte rețele de transport urban din lume, inclusiv pe linia Victoria, deschisă complet câțiva ani mai târziu.

1973 – Prima operație pe cord deschis din România

La 5 aprilie 1973, la Clinica Chirurgicală nr. 2 din Târgu Mureș, o echipă medicală condusă de profesorul dr. Ioan Pop de Popa a realizat prima intervenție pe cord deschis din România. Operația a reprezentat un moment important pentru chirurgia cardiovasculară din țară și a marcat începutul dezvoltării acestei specializări la nivel național.

Intervenția a fost efectuată într-un context în care astfel de proceduri erau încă relativ noi în multe sisteme medicale din Europa de Est. Succesul operației a permis ulterior extinderea programelor de chirurgie cardiacă în spitale din România și formarea unor echipe specializate în tratarea bolilor cardiovasculare complexe.

1994 – Moartea lui Kurt Cobain

La 5 aprilie 1994, Kurt Cobain, solistul și chitaristul formației Nirvana, a murit în Seattle, Statele Unite. Artistul a fost găsit decedat în locuința sa, iar raportul oficial a stabilit ca fiind vorba despre o sinucidere prin împușcare. Moartea sa a survenit în contextul unei perioade marcate de probleme personale și de sănătate, documentate în presa vremii.

Kurt Cobain a fost figura centrală a formației Nirvana, una dintre cele mai influente trupe ale mișcării grunge din anii 1990. Albumul „Nevermind”, lansat în 1991, a avut un impact major asupra industriei muzicale internaționale. Dispariția sa a generat reacții ample în industria muzicală și a fost urmată de o creștere a atenției publice asupra problemelor de sănătate mintală în rândul artiștilor.