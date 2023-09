16 septembrie: Ziua în care a murit folkistul Valeriu Sterian VIDEO

La 16 septembrie 1836 domnul Alexandru Ghica a instituit leul ca monedă a țării, iar în anul 1924 s-a născut actrița Lauren Bacall. În aceeași zi, dar în anul 1957 s-a născut solista de jazz Anca Parghel .

16 septembrie 1836: Leul românesc împlinește 187 de ani

În anul 1836, sub domnia domnitorului Alexandru Ghica, leul era instituit ca monedă oficială a românilor. Acesta era echivalentul a 60 de parale.

La mijlocul secolului al XVII-lea, în Ţara Românească şi Moldova circulau mai multe monede străine, cea mai cunoscută fiind talerul olandez. Talerul olandez avea gravat pe revers un leu ridicat în două labe.

Această monedă a circulat până în anul 1750, însă chiar şi după retragerea din circulaţie, prețurile au continuat să fie calculate în aceasta monedă.

16 septembrie 1920: Atentatul de pe Wall Street

La prânz, un vehicul tras de cai a pătruns printre mulțimea de oameni care se afla pe Wall Street și s-a oprit vizavi de sediul central al băncii J.P. Morgan & Co. Acesta transporta 45 de kg de explozibil. În urma exploziei au murit 30 de persoane, iar alte zece și-au dat ultima suflare ulterior din pricina rănilor suferite. De asemenea, alte circa 400 de persoane ar fi fost rănite.

Se crede că anarhistul italian Mario Buda ar fi fost autorul atacului. Acesta ar fi vrut să se răzbune pentru inculparea lui Nicola Sacco și Bartolomeo Vanzetti ( cunoscuți mai degrabă sub numele de Sacco și Vanzetti) pentru crimă și tâlhărie, conform The New York Post.

16 septembrie 1924: S-a născut actrița americană Lauren Bacall

Născută în Bronx, New York, Lauren Bacall a fost fotomodel înainte de debutul ei în filmul „To Have and Have Not/ A avea sau a nu avea”. Aceasta a avut o relație cu celebrul cântăreț Frank Sinatra și a fost căsătorită cu actorul Humphrey Bogart.

Lauren Bacall a primit prima ei nominalizare la Oscar pentru rolul secundar în filmul "The Mirror Has Two Faces" (1996), în care a interpretat rolul mamei lui Barbra Streisand. A fost recompensată şi cu un Oscar onorific, în 2009, pentru întreaga carieră.

Celebra actriță a murit la 12 august 2014, în urma unui accident cerebral.

Din filmografia sa amintim: „How to Marry a Millionaire/ Cum să te măriți cu un milionar”, Misery/Tortura”, „The Mirror Has Two Faces/ Cele două fețe ale dragostei” și „Murder on the Orient Express/ Crima din Orient Express”.

16 septembrie 1925: S-a născut cântărețul B.B. King

Riley B. King, cunoscut sub numele de scenă B.B. King, a fost un legendar muzician blues. Acesta a fost inclus în Blues Foundation Hall of Fame şi în Rock and Roll Hall of Fame. Recompensat cu 14 premii Grammy, B.B. King a avut numeroase piese de succes, cele mai cunoscute fiind „Every Day I Have The Blues” și „The Thrill Is Gone”.

El a susținut peste 15.000 de concerte pe plan internațional și a lansat peste 50 de albume. În plus a colaborat cu trupe și cântăreți celebri, precum U2, Eric Clapton, Koko Taylor și Bo Diddley.

Muzicianul a murit la 14 mai 2015, la vârsta de 89 de ani.

16 septembrie 1957: S-a născut profesoara și solista de jazz Anca Parghel

Născută la Câmpulung Moldovenesc, Anca Parghel a urmat cursurile Conservatorului de Muzică din Iași. Artista a cântat alături de muzicieni cunoscuți, precum Johnny Răducanu, Mircea Tiverian, Billy Hart, Larry Coryell, Jean-Louis Rassinfosse și Stephane Galland.

De-a lungul carierei sale, solista a fost desemnată „Artistul anului 2008” și a fost recompensată cu numeroase premii, precum: „Premiul pentru întreaga activitate” la Romanian Music Awards, „Trofeul aniversar” și „Best Hit” la Romanian Top Hits.

Artista Anca Parghel a murit la 5 decembrie 2008.

16 septembrie 2000: A murit cântărețul Valeriu Sterian

Născut la 21 septembrie 1952, Valeriu Sterian a fost unul dintre liderii generaţiei care a pus bazele folk-ului românesc în anii ’70. Pasiunea pentru muzică i-a fost insuflată de tatăl său, profesor de matematică şi de muzică.

Acesta a colaborat cu numeroși cântăreți români precum Dan Andrei Aldea, Alexandru Andrieş, Nicu Alifantis, Doru Stănculescu, Mircea Bodolan sau Maria Gheorghiu. A cântat pe aceeaşi scenă cu Joan Baez şi Cliff Richard.

Pe 16 septembrie 2000, cu câteva zile înaintea împlinirii vârstei de 48 de ani, artistul a fost răpus de cancer.