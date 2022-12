12 decembrie: ziua în care ne-a părăsit marele actor Amza Pellea

Ziua internaţională pentru acoperirea universală cu servicii de sănătate este celebrată pe 12 decembrie. În aceeași zi, în 1983 a murit celebrul actor Amza Pelea, iar în 2021 poetul şi publicistul Lucian Avramescu. În data de 12 decembrie 1915, s-a născut Frank Sinatra.

12 decembrie 1915: S-a născut Frank Sinatra

Francis Albert Sinatra s-a născut la 12 decembrie 1915 în New Jersey, SUA și a murit în mai 1998 și a fost muzician și actor american cu origini italiene. El a fost laureat cu premiul Academiei Americane de Film pentru cel mai bun actor într-un rol secundar, în 1954, pentru rolul jucat în filmul „De aici în eternitate”.

Și-a început cariera muzicală împreună cu Harry James și Tommy Dorsey. Sinatra a avut succes ca interpret de muzică ușoară în anii 1940, devenind idolul bobby soxer-ilor. Cariera sa profesională a stagnat la începutul anilor 1950, dar a revenit în 1954, după ce a câștigat premiul Oscar și un Glob de aur.

12 decembrie 1927: S-a născut Robert Noyce

Robert Norton Noyce (12 decembrie 1927 - 3 iunie 1990), supranumit „primarul din Silicon Valley”, a fost un fizician și antreprenor american care a co-fondat Fairchild Semiconductor în 1957 și Intel Corporation în 1968. De asemenea, i se atribuie realizarea primului circuit integrat monolit sau microcip, care a alimentat revoluția calculatoarelor personale și a dat numele Silicon Valley.

12 decembrie 1949: S-a născut actorul american Bill Nighy

William Francis Nighy, care s-a născut la 12 decembrie 1949, este un actor englez ce a devenit cunoscut pentru interpretarea lui Billy Mack în „Love Actually”, în 2003

Alte roluri notabile ale sale în cinematografie includ Davy Jones în seria de filme „Pirații din Caraibe” și Viktor în seria de filme „Underworld”. Performanțele sale au fost, de asemenea, aclamate în serialul BBC One „State of Play” și în filmele de televiziune „The Girl in the Café”, „Gideon's Daughter” și „Page Eight”, pentru care a obținut nominalizări la Globul de Aur, câștigând unul pentru „Gideon's Daughter”.

În 2015, Nighy a apărut pe Broadway alături de Carey Mulligan în aclamata reluare a spectacolului „Skylight” și a primit o nominalizare la Premiul Tony pentru cel mai bun actor într-o piesă de teatru.

12 decembrie 1952: S-a născut actrița britanica Sarah Douglas

Actriţa Sarah Douglas, în vârstă de 70 de ani s-a născut în Stratford-upon-Avon, Warwickshire. A devenit cunoscută publicului britanic, în anii 1970, cu apariţiile din serialele TV „The Howerd Confessions”, „The Inheritors”, „Space: 1999 and Return of the Saint” şi „The People That Time Forgot” (pentru care a fost nominalizată la Premiul „Saturn”). Primul rol important a fost „Ursa” în „Superman” (1978) şi „Superman II” (1980). De-a lungul anilor 80, a continuat să apară în mai multe seriale de televiziune din Marea Britanie dar şi din SUA, potrivit www.imdb.com. Rolul său cel mai notabil a fost acela al Pamelei Lynch din serialul „Falcon Crest” (1983-1985). Sarah a mai jucat, în 2006, într-o nouă versiune a fi filmului „Superman II”.

12 decembrie 1957: România şi Yemenul au stabilit relaţii diplomatice la nivel de legaţie

România a stabilit relaţii diplomatice cu Republica Arabă Yemen (capitala la Sana’a) la 12 decembrie 1957, la nivel de legaţie. La 24 iulie 1968, reprezentarea a fost ridicată la nivel de ambasadă. În iunie 1989, a fost deschisă misiunea diplomatică a Republicii Arabe Yemen la Bucureşti, condusă de un însărcinat cu afaceri, potrivit mae.ro.

România a stabilit relaţii diplomatice la nivel de ambasadă cu Republica Democrată Populară Yemen (capitala la Aden) în iunie 1968.

După formare Republicii Yemen, prin unificarea Republicii Arabe Yemen și Republicii Democrate Populare Yemen, la 22 mai 1990, relaţiile bilaterale au fost continuate.

La 3 iulie 2003, Ambasada României România la Sana’a și-a încetat temporar activitatea.

În 1990, Republica Yemen a ridicat nivelul oficiului său diplomatic din Bucureşti la rang de ambasadă. În iunie 2006, autoritățile de la Sana’a au decis închiderea Ambasadei din România.

12 decembrie 1983 - A murit actorul Amza Pellea

Amza Pellea s-a născut în aprilie 1931, în județul Dolj. Acesta a fost un actor român de film, radio, teatru, televiziune și voce. Printre alte roluri memorabile, Amza Pellea a fost creatorul și interpretul personajului „Nea Mărin”, care i-a relevat atât de bine disponibilitățile sale pentru comedie. Totodată, a interpretat unele figuri celebre din istoria României, precum Decebal sau Mihai Viteazul.

Pe 12 Decembrie 1983, legendarul actor se stingea din viaţă, la numai 52 de ani, fiica lui, actriţa Oana Pellea având în acel moment vârsta de 22 de ani. Cauza morţii pare să fi fost evoluţia rapidă a unui cancer pulmonar cu care actorul se lupta la vremea respectivă. Cu toate acestea, cauza morţii lui a creat multă controversă în epocă, una dintre teorii fiind aceea ca decesul lui ar fi fost premeditat de Securitate, iar evoluţia cancerului s-ar fi datorat unor iradieri.

12 decembrie 2002 - Consiliul European de la Copenhaga

Cele 15 state membre ale UE şi cele zece state candidate la aderare, pentru 2004 - Cehia, Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia şi Ungaria - au încheiat un acord privind condiţiile extinderii Uniunii la 25 de state. S-a concluzionat că Bulgaria şi România pot adera la Uniune la 1 ianuarie 2007.

12 decembrie 2021 - A murit poetul şi publicistul Lucian Avramescu

Poetul şi jurnalistul Lucian Avramescu s-a născut în comuna Sângeru, judeţul Prahova, la 14 august 1948. A debutat în 1967, cu poezie şi reportaje, în „România literară” şi „Luceafărul”. Este fondatorul Agenţiei de ştiri „A.M. Press” (1991), prima agenţie de presă cu capital privat înfiinţată după 1989. A publicat volume de versuri, note de călătorie, antologii, eseuri şi pamflete jurnalistice. S-a numărat printre personalităţile distinse cu premiul de excelenţă la gala laureaţilor Fundaţiei „România 2000” din 2008.

Operele lui Avramescu au fost traduse și publicate în reviste literare sau în antologii din Polonia, Bulgaria, Rusia, Israel, China, Anglia, Irak, SUA, Germania, Franța, Olanda, Turcia, Iugoslavia. A fost tradus și în limba kurdă.

Acesta a murit după un stop cardio-respirator.