10 mai: Ziua în care s-a născut actrița franceză de origine română Elvira Popescu

Elvira Popescu, Fred Astaire și Bono sunt doar câteva dintre numele celor mai celebri oameni care s-au născut astăzi. Este ziua în care, în 1940, Winston Churchill a devenit prim-ministru al Marii Britanii. În aceeași zi, în 2012 au murit 55 de persoane, în atentatele de la Damasc.

1503: Cristofor Columb descoperă Insulele Cayman

În data de 10 mai 1503, în timpul celei de-a patra și ultimei sale expediții spre Lumea Nouă, Cristofor Columb a descoperit un mic grup de insule situate în Marea Caraibelor, pe care le-a numit inițial „Las Tortugas”.

Denumirea a fost inspirată de numărul impresionant de broaște țestoase marine întâlnite în apropierea țărmurilor, acestea fiind o prezență constantă în apele limpezi ale regiunii.

Insulele, cunoscute astăzi sub numele de Insulele Cayman, se află între Cuba și Jamaica. Deși au fost observate și notate de Columb în jurnalul său de bord, ele nu au fost colonizate imediat. Abia în secolul al XVII-lea, britanicii au început să își manifeste interesul pentru aceste teritorii, iar în timp, Cayman a devenit parte a posesiunilor coroanei britanice.

Numele actual provine de la cuvântul „caiman”, utilizat de indigenii din zonă pentru a desemna crocodilii de apă sărată care populau insulele. De-a lungul secolelor, fauna insulelor, în special țestoasele și recifele de corali, a continuat să joace un rol important atât în viața localnicilor, cât și în atragerea vizitatorilor. Astăzi, Insulele Cayman sunt cunoscute pentru frumusețea lor naturală și pentru biodiversitatea marină remarcabilă, rămânând un punct de interes pe harta descoperirilor lui Columb.

1881: România este proclamată Regat

La 10 mai 1881, România a fost proclamată Regat, un moment de cotitură în istoria țării care a consfințit consolidarea sa ca stat modern și independent în Europa. Evenimentul a avut loc la câțiva ani după Războiul de Independență din 1877–1878, în urma căruia România și-a câștigat independența față de Imperiul Otoman, recunoscută oficial prin Tratatul de la Berlin.

În aceeași zi, Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen, care fusese ales Domnitor al României în 1866, a fost încoronat ca primul Rege al României. Ceremonia de încoronare a avut loc pe Dealul Mitropoliei din București, într-un cadru solemn, în prezența liderilor politici ai vremii și a unei mulțimi entuziaste. Carol I a condus țara ca Rege până în 1914, perioadă în care România a cunoscut o dezvoltare semnificativă pe plan economic, administrativ și cultural.

Transformarea Principatului în Regat a marcat nu doar o schimbare de statut, ci și o afirmare a suveranității și demnității naționale. Ziua de 10 mai a rămas pentru multă vreme o sărbătoare națională, fiind legată atât de încoronarea regelui, cât și de momentul proclamării independenței cu patru ani înainte.

1894: S-a născut actrița franceză de origine română Elvira Popescu

La 10 mai 1894 s-a născut Elvira Popescu, actriță de teatru și film cu origini românești, care avea să devină una dintre cele mai apreciate figuri ale scenei franceze. Născută la București, ea și-a început cariera artistică în România, unde a cunoscut rapid succesul datorită talentului său scenic și prezenței sale carismatice.

La începutul anilor 1920, Elvira Popescu s-a stabilit în Franța, unde a reușit să își construiască o carieră remarcabilă, atât în teatru, cât și în cinematografie. A jucat în numeroase piese de succes, fiind cunoscută pentru verva comică, eleganța și rafinamentul interpretărilor sale. În Franța a devenit o personalitate culturală influentă, fiind supranumită „Notre Dame du Théâtre” pentru activitatea sa neîntreruptă pe scenă, chiar și la vârste înaintate.

De-a lungul vieții, Elvira Popescu a fost decorată cu numeroase distincții, printre care Legiunea de Onoare și Ordinul Național de Merit al Franței. A murit la Paris în 1993, la vârsta de 99 de ani, lăsând în urmă o moștenire artistică importantă și o carieră care a legat definitiv cultura română de cea franceză.

1899: S-a născut Fred Astaire, dansator, coregraf, actor și cântăreț american

Fred Astaire a fost unul dintre cei mai influenți artiști din istoria divertismentului american. Dansator, coregraf, actor și cântăreț, Astaire a devenit o figură emblematică a epocii de aur a filmului muzical de la Hollywood, remarcându-se prin eleganță, inovație și un stil de dans unic, care a combinat grația baletului cu ritmul dansului de tip step.

Împreună cu partenera sa de scenă Ginger Rogers, Fred Astaire a format un cuplu legendar al musicalului hollywoodian din anii 1930 și 1940, jucând în filme clasice precum Top Hat, Swing Time sau Shall We Dance. Chimia dintre cei doi, coregrafiile spectaculoase și interpretările muzicale au captivat publicul și au ridicat dansul la rang de artă cinematografică.

Astaire a lucrat cu cei mai importanți compozitori și regizori ai vremii și a influențat generații întregi de dansatori și artiști. În ciuda succesului său pe scenă și pe ecran, era cunoscut pentru modestia și rigoarea sa profesională. A continuat să apară în filme și emisiuni de televiziune până târziu în viață, consolidându-și statutul de simbol al rafinamentului și perfecțiunii în arta spectacolului. Fred Astaire a murit în 1987, dar moștenirea sa artistică rămâne vie și admirată în întreaga lume.

1925: S-a născut politicianul român Ilie Verdeț

Născut la Comănești, județul Bacău, Ilie Verdeț a fost politician român și premier (1979-1982). De asemenea, omul politic a fondat Partidul Socialist al Muncii.

Totodată, în anul 1965 a fost secretar al C.C al P.C.R, iar în 1967 acesta a ocupat funcția de prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri.

A urmat doar patru clase din școala primară, iar de la vârsta de 12 ani a lucrat ca băiat de mină. Intrarea în câmpul muncii a fost forţată de îmbolnăvirea tatălui său. În anul 1945, s-a alăturat Partidului Comunist Român, iar doi ani mai târziu s-a căsătorit cu Reghina Graumann, cu care a avut două fete: Doina și Cezarina.

Ilie Verdeț a murit la 20 martie 2001.

1940: Winston Churchill devine prim-ministru al Marii Britanii

Winston Churchill a fost numit prim-ministru al Marii Britanii, înlocuindu-l pe Neville Chamberlain, care și-a dat demisia în urma pierderii sprijinului politic.

Chamberlain fusese criticat tot mai intens pentru politica de conciliere față de Germania nazistă, care nu reușise să prevină izbucnirea războiului. Odată cu eșecul intervenției aliate în Norvegia și cu deteriorarea rapidă a situației internaționale, liderii conservatori și aliații lor au ajuns la concluzia că era nevoie de o conducere mai fermă și mai hotărâtă.

Winston Churchill, cunoscut pentru poziția sa constantă împotriva lui Hitler și pentru stilul său oratoric combativ, a fost ales să conducă un guvern de coaliție națională. În discursurile sale timpurii, Churchill a transmis poporului britanic și aliaților un mesaj de rezistență neclintită, exprimat memorabil în formula: „Nu am nimic de oferit decât sânge, trudă, lacrimi și sudoare”. Numirea sa a reprezentat începutul unei noi etape în implicarea Marii Britanii în război, marcând o tranziție de la reținere la acțiune totală împotriva nazismului.

1960: S-a născut solistul trupei U2, Bono

Paul David Hewson, cunoscut sub numele de scenă Bono, s-a născut la Dublin.

În anul 1976, Bono a văzut un anunț postat de colegul său de școală, Larry Mullen Jr., care se afla în căutarea unor tineri interesați pentru a forma o trupă rock. Astfel, acesta a decis să răspundă, iar același lucru au făcut și David Evans („The Edge”), fratele său Dick Evans și Adam Clayton. Trupa rock s-a numit „Feedback”, ulterior numele fiind schimbat în „The Hype”. După ce Dick Evans a ales să părăsească trupa, numele acesteia a fost schimbat în „U2”.

Bono a fost nominalizat în 2003, 2005 și 2006 la Premiul Nobel pentru Pace, iar în anul 2005 a fost numit de revista „Time” drept „Omul anului”. În anul 1980, U2 a lansat primul album, numit „Boy”, conform site-ului oficial al trupei. Încă din anul 1982 Bono este căsătorit cu femeia de afaceri Alison Hewson și au împreună patru copii.

1963: S-a născut actrița română Cecilia Bârbora

Actrița română Cecilia Bârbora, născută la 10 mai 1963, a fost cunoscută pentru activitatea sa în teatru, film și televiziune. Absolventă a Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică din București, ea s-a remarcat prin sensibilitatea și profunzimea interpretărilor sale, construind o carieră solidă în arta dramatică românească.

De-a lungul anilor, Cecilia Bârbora a colaborat cu teatre importante din țară și a jucat în numeroase producții de televiziune și filme. Publicul o cunoaște atât din roluri de dramă, cât și din comedii, iar versatilitatea sa i-a adus aprecierea colegilor de breaslă și a criticii de specialitate. În paralel cu activitatea artistică, s-a implicat și în proiecte educaționale și culturale.

Cunoscută și pentru discreția și eleganța cu care și-a construit imaginea publică, Cecilia Bârbora rămâne o prezență respectată în peisajul cultural românesc.

1971:A murit Mihail Jora, pedagog, pianist, compozitor și dirijor român

La 10 mai 1971 a murit Mihail Jora, una dintre cele mai marcante personalități ale muzicii românești din secolul XX. Compozitor, dirijor, pianist și pedagog, Jora a avut un rol esențial în modernizarea și profesionalizarea vieții muzicale din România, fiind considerat un adevărat fondator al școlii românești de compoziție.

Născut în 1891 la Roman, Mihail Jora a studiat muzica la Leipzig și Paris, unde a fost influențat de curentele moderne ale vremii, fără a renunța însă la specificul național. A creat lucrări variate - balete, suite orchestrale, lieduri și muzică de cameră, în care se îmbină rafinamentul armonic cu elemente inspirate din folclorul românesc. Printre cele mai cunoscute compoziții ale sale se numără baletele „La piață” și „Când strugurii se coc”.

Ca profesor la Conservatorul din București, Jora a format generații întregi de compozitori și interpreți, iar influența sa s-a extins mult dincolo de sala de clasă. De asemenea, a fost primul director muzical al Radiodifuziunii Române și membru al Academiei Române. După moartea sa, în onoarea contribuției sale remarcabile, a fost instituit Concursul Național de Interpretare Muzicală „Mihail Jora”, care continuă să inspire tinerele talente din România.

2012: În atentatele de la Damasc au murit 55 de persoane

Două atentate cu mașini-capcană au ucis 55 de persoane și alte circa 400 au fost rănite la Damasc. Exploziile au avut loc în apropierea unei clădiri a serviciilor de informații militare.

Atentatele ar fi avut loc dimineața, în momentul în care oamenii se îndreptau spre serviciu. Ministerul sirian de Interne susținea la vremea respectivă că „teroriștii susținuți de străini" au fost responsabili pentru aceste două atentate.

2013: One World Trade Center, cea mai înaltă clădire din emisfera vestică

Construcția clădirii, care este cunoscută și sub numele de „Freedom Tower/ Turnul Libertății” a început în anul 2006. One World Trade Center are o înălțime de 541 de metri și a înlocuit Turnurile Gemene, care au fost distruse în urma atentatului de la 11 septembrie 2001.

Clădirea a fost proiectată de David Childs și are 104 etaje.

2020: A murit cântăreața americană de soul Betty Wright

Născută la 21 decembrie 1953, Betty Wright a început să cânte de la o vârstă fragedă, mai exact de la 2 ani. Aceasta a cântat într-un grup gospel, numit „Echoes of Joy”.

La vârsta de 12 ani a semnat un contract cu Deep City Records, iar doi ani mai târziu a avut loc lansarea primului său album, numit „My First Time Around” și cuprinde single-ul „Girls Can’t Do What the Guys Do“.

Ulterior, cântăreața a devenit cunoscută în anii 1970 pentru piesa „Clean Up Woman“. Betty Wright a fost căsătorită de trei ori și a avut cinci copii.

2022: Regina Elisabeta a II-a lipsește la deschiderea unei sesiuni a Parlamentului

Regina Elisabeta a II-a a lipsit, pentru prima oară, din anul 1963, de la discursul tronului în Parlament, din pricina unor probleme de mobilitate. Suverana a murit la 8 septembrie 2022.

Prinţul Charles al Marii Britanii a deschis noua sesiune a Parlamentului și a purtat uniforma de amiral de marină. Prinţul s-a aşezat pe tronul dedicat consorţilor, utilizat în trecut de tatăl lui, prinţul Philip, care a murit în anul 2021 la vârsta de 99 ani.

La stânga lui, în locul în care se aşeza el de obicei, se afla soţia lui, Camilla, Ducesă de Cornwall, în timp ce fiul său cel mare, prinţul William, al doilea în ordinea de succesiune la tron, s-a aşezat la dreapta prinţului Charles.