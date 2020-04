Statele Unite vor să construiască sute de spitale temporare pentru bolnavii infectaţi cu noul coronavirus

Corpul de Ingineri al Armatei SUA caută hoteluri, cămine, centre de conferinţe şi spaţii largi pentru construirea a până la 341 de spitale temporare, a declarat generalul locotenent Todd Semonite, şeful acestui corp de armată, la emisiunea “Good Morning America” de la televiziunea ABC News.

Potrivit autorităţilor americane, pandemia ar putea provoca în Statele Unite între 100.000 şi 200.000 de morţi.

Pe lângă problemele de infrastructură, pandemia îşi pune amprenta asupra medicilor, asistentelor şi altor lucrători din sectorul medical, care sunt extenuaţi şi duc lipsă de echipamente medicale şi de protecţie.

”Durata în sine este debilitantă, epuizantă şi deprimantă”, a declarat guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, înr-o conferinţă de presă în care a dezvăluit că fratele său, realizatorul de ştiri de la CNN Chris Cuomo, a fost testat pozitiv cu coronavirus.

Corpul de Ingineri al Armatei SUA discută deja cu autorităţile statului New York despre transformarea Centrului de Conferinţe Jacob Javits din New York City într-un spital cu 1.000 de paturi, într-o săptămână.

Ca multe alte spitale temporare, centrul va reduce presiunea din sistem prin preluarea pacienţilor care nu au coronavirus. Acest fapt va permite spitalelor existente să se concentreze pe pacienţii cu COVID-19, boala provocată de coronavirus.

În afară de centrul de conferinţe, New York mai are un nou spital de campanie în Central Park şi un altul este în construcţie la USTA Billie Jean King National Tennis Center, unde are loc U.S. Open.

Numărul cazurilor confirmate din SUA a crescut la aproape 280.000, marţi fiind depistate alte 16.000. Pentru a doua zi consecutiv, în SUA au avut loc peste 500 de decese provocate de coronavirus, iar totalul a urcat la aproape 3.600.

Decesele provocate de coronavirus în SUA sunt sub cele din Italia şi Spania, unde au depăşit 11.000, respectiv 8.000. În China au avut loc 3.305 de decese provocate de COVID-19.

La nivel mondial, sunt în prezent peste 800.000 de cazuri de COVID-19 şi peste 39.000 de decese.