Samuel Little, cel mai prolific criminal în serie din istoria SUA, a murit. Câte crime avea la activ

Little, care suferea de diabet, avea probleme cardiace şi alte boli, a murit la un spital din California, potrivit Departamentului de Stat pentru Corecţii şi Reabilitare. Bărbatul era condamnat la închisoare pe viaţă.

Vicky Waters, reprezentantă a autorităţilor, a declarat că nu sunt semne că moartea ar fi una suspectă, adăugând că medicul legist va stabili cauza decesului.

Samuel Little a negat mulţi ani că ar fi comis vreo crimă. În 2018, când era deja condamnat la închisoare pe viaţă în California, el a făcut mărturisiri în faţa poliţiştului James Holland, căruia i se ceruse să îl interogheze cu privire la o crimă care s-a dovedit ulterior că nu a fost comisă de el. În timpul a aproximativ 700 de ore de interogatorii, Little a oferit detalii ale unor crime pe care doar ucigaşul le-ar fi putut şti. Artist talentat, Little i-a oferit apoi lui Holland zeci de picturi şi desene reprezentând victimele, uneori notându-le şi numele, în cazul celor pe care şi le-a amintit, precum şi detalii ca anul şi locul crimei şi unde a abandonat cadavrul.

Little a mărturisit că a ucis 93 de persoane în perioada 1970-2005. Majoritatea crimelor au avut loc în Florida şi în California.

Autorităţile au confirmat până acum aproape 60 de crime comise de Little şi au precizat că nu au motive să se îndoiască în privinţa celorlalte. “Nimic din ce a spus el nu s-a dovedit a fi greşit sau fals”, a declarat Holland.

Numărul victimelor lui Little este mult mai mare decât cele ale altor criminali celebri: Gary Ridgeway (49), John Gacy (33) şi Ted Bundy (36).

Majoritatea victimelor lui Samuel Little au fost femei, multe dintre ele prostituate, persoane cu dependenţă de droguri sau sărace. Erau oameni pe care nu mulţi i-ar fi căutat după deces şi în urma cărora nu rămâneau elemente care să ajute poliţia în anchete.

Autorităţile locale au clasificat iniţial multe dintre decese ca fiind cauzate de acciente, supradoze sau ca având cauze necunoscute.

Little şi-a ucis multe dintre victime prin strangulare, de obicei după ce le-a întâlnit întâmplător.