Preşedintele Donald Trump avea un „Music Man”, care-i punea piese pentru a-i calma accesele de furie

Stephanie Grisham, ”celebră” prin faptul că nu a susţinut nici măcar o conferinţă de presă pe când era purtătoarea de cuvânt a lui Trump, scrie în cartea „I’ll Take Your Questions Now” că şeful ei se lansa în diatribe ”îngrozitoare”.

Fostul preşedinte şi soţia sa, Melania, condamnă în gura mare această carte, din care ziarele The New York Times (NYT) şi The Washington Post (WP) au publicat marţi fragmente. Actuala purtătoare de cuvânt a lui Trump, Liz Harrington, a catalogat-o pe Grisham drept o ”fostă angajată nemulţumită” şi a apreciat că lucrarea este ”plină de minciuni”.

Cu toate acestea, în contextul în care dezvăluie dedesubturi ale tumultoasei preşedinţii a lui Trump, cartea lui Grisham atrage atenţia înante să fie publicată.

Una dintre ţintele frecvente ale furiei lui Trump, potrivit NYT, era avocatul-şef al Casei Albe, Pat Cipollone, din cauză că l-a avertizat pe şeful statului că lucrurile pe care încerca să le facă erau ”neetice sau ilegale. Aşa că (Trump) ţipa la el”.

Uneori, nemulţumirea lui Trump devenea bizară, dezvăluie Grisham.

La un moment dat, ea a fost convocată la bordul Air Force One, pentru a-l asculta pe Trump respingând o descriere puţin măgulitoare a penisului său, comparat cu o ”ciupercă” de către actriţa porno Stormy Daniels.

Pentru a-l calma pe Trump, un angajat al Casei Albe, cunoscut drept „Music Man”, îi punea piese de pe Broadway precum „Memory” din spectacolul de mare succes „Cats”, dezvăluie Grisham în carte.

Potrivit lui Grisham, Casa Albă a lui Trump se învârtea în jurul egoului nemăsurat al locatarului acesteia, inclusiv atunci când acest lucru însemna minţirea opiniei publice sau aruncarea pe piaţă a unor zvonuri nocivenoteaz[ AFP, preluat[ de news.ro.

Un exemplu în acest sens este misterioasa vizită a luiTrump la Spitalul prezidenţial Walter Reed Medical Center în 2019.

Refuzul Casei Albe de a explica natura vizitei a condus la speculaţii potrivit cărora ascundea grave probleme de sănătate.

Grisham scrie că vizita a avut loc în vederea unei ”proceduri foarte curente” şi sugerează că a fost vorba despre o colonoscopie.

Însă Trump a refuzat să fie sedat, ceea ce ar fi însemnat să predea puterea, o scurtă perioadă de timp, vicepreşedintelui Mike Pence. El considera că acest lucru ar fi fost o dovadă de ”slăbiciune”, dezvăluie Grisham, potrivit NYT.

În privinţa prestaţiei sale foarte criticate pe când se afla în funcţia de purtătoare de cuvânt – nu le răspundea jurnaliştilor şi a desfiinţat tradiţionala conferinţă de presă zilnică -, Grisham spune doar că voia săse ferească de probleme.

”Ştiam că mai devreme sau mai târziu preşedintele avea să vrea să spun publicului ceva ce nu era adevărat sau care avea să mă facă să par o nebună””, scrie ea.