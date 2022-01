Miliardarul american Robert Durst, condamnat pe viaţă pentru uciderea celei mai bune prietene, a murit în închisoare

Durst a murit ca prizonier în California, după ce a pledat vinovat în septembrie pentru uciderea prietenei sale Susan Berman. A ucis-o pentru a o împiedica să vorbească cu poliţia despre dispariţia soţiei sale. Poliţia crede că el a ucis alte două persoane.

Durst, care a avut numeroase probleme medicale, era conectat la un ventilator cu luni înainte de moartea sa, a spus avocatul său.

Avocatul Chip Lewis a confirmat că a murit la San Joaquin General Hospital, el fiind prizonier la Stockton, California. Lewis a mai precizat că Durst a murit din cauze naturale şi suferea de cancer la vezica urinară.

În octombrie, Robert Durst, subiectul documentarului HBO The Jinx, a fost condamnat pentru uciderea celei mai bune prietene Susan Berman.

Berman, care avea 55 de ani, a fost găsită împuşcată în cap în casa ei din Beverly Hills.

În partea finală a documentarului Jinx, Durst este auzit murmurând în sinea lui: „Ce naiba am făcut? I-am ucis pe toţi, desigur."

Cu câteva ore înainte de difuzarea ultimului episod, autorităţile l-au arestat pe Durst în New Orleans pentru uciderea lui Berman. Juraţilor li s-a redat clipul în timpul procesului.

Procurorii l-au numit pe Durst un „psihopat narcisist”.

Susan Berman a fost o scriitoare de cărţi poliţiste şi a acţionat în calitate de purtător de cuvânt al lui Durst când a devenit suspect de dispariţia soţiei sale.

La o altă audiere, avocatul lui Durst, Dick DeGuerin, s-a opus ca juraţilor să li se arate şi momente din All the Good Things, un film din 2010 despre căsătoria sa, cu Ryan Gosling şi Kirsten Dunst. Filmul a fost regizat de regizorul The Jinx, Andrew Jarecki, şi descrie viaţa magnatului, arătându-l ca pe un criminal.

Soţia lui Durst, Kathleen McCormack, studentă la medicină, a dispărut în 1982 şi se presupune că a murit.

Procurorii susţineau că Durst a ucis de fapt trei persoane - al treilea fiind un vecin în vârstă, Morris Black, care a descoperit identitatea lui Durst în 2001 în timp ce se ascundea în Texas.

Durst a fost achitat de uciderea lui Black, susţinând cu succes că l-a ucis pe motiv de autoapărare înainte de a secţiona cadavrul.

Durst era un membru înstrăinat al uneia dintre cele mai bogate şi mai puternice dinastii imobiliare din New York.