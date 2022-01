Casa Albă a dezvăluit ce vor conţine propunerile scrise ale SUA pentru Federaţia Rusă

Statele Unite, în propunerile scrise pe care le vor trimite Rusiei, vor prezenta idei despre modul în care ambele părţi îşi pot spori reciproc sentimentul de securitate, a declarat vineri secretarul de presă al Casei Albe, Jen Psaki.

„Vom pune în formă scrisă preocupările serioase pe care noi, aliaţii şi partenerii, le avem cu privire la acţiunile Rusiei, precum şi ideile despre cum putem creşte cu adevărat sentimentul de securitate reciproc în viitor”, a spus ea.

Potrivit lui Psaki, în cadrul negocierilor privind garanţiile de securitate cu Rusia, se discută despre „creşterea transparenţei, reducerea riscurilor, îmbunătăţirea controlului armelor, construirea încrederii”. "Ne coordonăm cu aliaţii şi partenerii noştri şi aşteptăm cu nerăbdare ca secretarul de stat al SUA Anthony Blinken şi ministrul rus de externe Serghei Lavrov să se întâlnească din nou pentru a continua discuţiile. Şi preşedintele SUA, Joe Biden primeşte cu siguranţă, în mod regulat, informaţii de la consilieri [pe aceste chestiuni]”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Poziţia SUA



Transmiterea către Rusia, de către Statele Unite a răspunsurilor scrise la propunerile de garanţii de securitate nu va submina în niciun fel poziţia de negociere a părţii americane, a spus Psaki.

Ea a fost întrebată de ce SUA au fost de acord să ofere Rusiei răspunsurile scrise, având în vedere că Moscova „ar putea să le folosească pentru a submina şi discredita poziţia de negociere a Washingtonului”.

"Nimeni din echipa de negociere a SUA [pentru asigurările de securitate cu Rusia] nu percepe situaţia în acest sens. Acelaşi lucru este valabil şi pentru aliaţii şi partenerii noştri din întreaga lume. Suntem în negocieri şi vom lua în considerare ceea ce este posibil de făcut pe calea diplomatică. De asemenea, vom vorbi despre preocupările noastre şi vom repeta câteva dintre declaraţiile puternice pe care le-aţi auzit de la preşedintele SUA, Joe Biden", a răspuns Psaki.

„Deci este doar o parte a procesului diplomatic şi a negocierilor diplomatice şi este o parte standard a procesului. Adesea, se procedează la fel cu ţări cu care suntem de acord, dar şi cu care nu suntem de acord”, a adăugat purtătorul de cuvânt al Casei Albe.

De asemenea, Psaki a fost întrebată dacă ea crede că acordul SUA de a oferi Federaţiei Ruse răspunsurile sale scrise la propunerile ruse ar trebui văzute în sensul că Washingtonul face concesii Moscovei. „Cred că ar trebui [mai întâi] să vezi ce se va spune”, a răspuns Psaki. "Dar asta face parte din negocieri. Am fost foarte clari despre ceea ce nu vom negocia: aceasta este suveranitatea Ucrainei, problema care se ridică în mod constant; despre dreptul Ucrainei de a căuta să adere la NATO - ţările NATO trebuie să ia această decizie”, a adăugat ea.

"Negocierile pot lua diferite forme. Sunt într-un format personal, într-un format în care se fac schimb de documente scrise, acesta este un aspect standard, acesta există în practica diplomatică de zeci de ani", a adăugat Psaki.

Analiza rezultatelor



Psaki a mai spus că liderul american va analiza rezultatul discuţiilor Lavrov-Blinken cu echipa sa naţională de securitate la reşedinţa prezidenţială din Camp David, Maryland, în acest weekend. "Blinken a mai spus că nu ne aşteptăm la niciun rezultat spectaculos astăzi. Dar suntem pe o cale clară în ceea ce priveşte înţelegerea preocupărilor celuilalt. În acest weekend, preşedintele se va întâlni la Camp David cu echipa sa de securitate naţională pentru a discuta situaţia", a declarat Psaki.

Deci, a continuat ea, Biden va discuta „următorii paşi adecvaţi” cu Blinken şi asistenţii săi, iar consultările vor continua cu aliaţii şi partenerii americani. „Există anumite probleme şi principii fundamentale pe care Statele Unite şi partenerii şi aliaţii noştri se angajează să le apere”, a spus purtătorul de cuvânt. Potrivit acesteia, „dreptul suveran al poporului ucrainean de a-şi crea propriul viitor” le aparţine. „Şi am spus de la bun început că există anumite propuneri care nu vor fi viabile”, a adăugat Psaki.

Ajutor pentru Ucraina



Statele Unite vor trimite ajutor militar suplimentar Ucrainei în viitorul apropiat.

„Numai în ultimul an am alocat 650 de milioane de dolari pentru a ajuta Ucraina în domeniul securităţii. În total, din 2014, am alocat 2,7 miliarde de dolari. Aceste livrări sunt în curs de desfăşurare, inclusiv în acest moment. Vor fi mai multe livrări în viitorul apropiat”, a remarcat ea.

Psaki a adăugat că „în ultimul an, Statele Unite au oferit Ucrainei mai multă asistenţă de securitate decât în ​​orice alt moment al istoriei”. Preşedintele american Joe Biden a accelerat livrarea de arme letale la Kiev pentru a „se răspunde nevoilor de apărare de urgenţă ale Ucrainei”, a spus ea. În plus, a continuat ea, Statele Unite au permis şi aliaţilor şi partenerilor săi să ofere Ucrainei echipamentul militar american de care dispun. Astfel, „la trei aliaţi NATO” li sa permis să transfere la Kiev rachete antitanc şi alte arme de fabricaţie americană. Washingtonul a inclus şi Ucraina într-un program de furnizare a armelor care nu sunt folosite de Pentagon şi depozitate în depozitele sale.

Anterior, Ministerul Eston al Apărării a anunţat că Vilnius, Riga şi Talin vor oferi asistenţă militară Kievului. Estonia va trimite rachete antitanc Javelin, în timp ce Letonia şi Lituania vor trimite sisteme de rachete antiaeriene Stinger, echipamente individuale şi truse de raţie uscată.

Reprezentantul oficial al Ministerului rus de Externe, Maria Zakharova, a notat anterior că furnizarea de arme şi echipamente militare pe teritoriul ucrainean de către ţările NATO ar putea împinge Kievul să încerce să rezolve conflictul din sud-estul Ucrainei prin forţă.