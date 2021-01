Este şi revigorant moral deoarece creatorii lor, pe baza scenariilor aprobate de sponsori, trebuie să inducă certitudinea absolută că, în final, răufăcătorii vor plăti şi că sistemul, oricât ar fi el de greu pus la încercare, va izbândi deoarece esenţa binelui este superioară celei a răului, ca în orice poveste-răspuns exemplar la 10 porunci.

Dar, scuzaţi de întrebare, ce te faci cu realitatea? Poate să fie mai amară, mai urâtă şi cu mult mai complexă decât cea prezentată în filmele respective? Sigur că poate să fie, dar unde sunt argumentele care să probeze asta şi să arate care este extensia răului din lumea adeseori supercosmetizată pentru a fi vândută în supermarket în raioanele speciale dedicate prezentării instalaţiilor şi butaforiei specifice pentru lumea ideală cu "visuri la cheie". În consecinţă, a apărut acum un interes foarte larg pentru a vedea, în timp real, care este desfăşurarea a ceea ce pare să se constituie drept cel mai important demers juridic al momentului: urmărirea şi predarea în faţa tribunalelor a persoanelor care au instigat sau au participat la asaltul împotriva Capitoliului pe 6 ianuarie. Şi apar documente teribil de interesante. Am selectat trei dintre ele, fiecare în parte sau toate împreună posibil de asamblat într-o viitoare carte şi film despre "Atacul împotriva Capitoliului".

Cazul 1 . Adolescentul care îşi toarnă tatăl la FBI

Jackson Reffitt, un adolescent în vârstă de 18 ani din Wylie (Texas), a raportat FBI că tatăl său, Guy Reffitt (48 de ani), a luat parte la evenimentele violente de la Capitoliu şi a spus "că ar mai face-o din nou". A făcut acest gest în ciuda faptului că tatăl său - pe care-l identificase urmărind la TV transmisiunile de la Washington - l-a ameninţat direct că-l va împuşca deoarece "este un trădător".

Tatăl a fost arestat şi adus în faţa judecătorilor cu 16 capete de acuzare, iar băiatul s-a refugiat la o adresă ţinută secretă, iar mesajul către tatăl său este că "aş vrea să-i spun că-mi pare rău pentru că nu cred că eu l-am adus în situaţia asta. Şi totuşi mă simt vinovat. Dar aş face-o din nou... Îmi spunea mereu că va face ceva măreţ". Anchetatorii FBI au consemnat şi spusele tatălui care rămâne neclintit în a spune că "a mers la Washington pentru a-şi proteja ţara" şi, ca atare, mărturiseşte că avea la el un pistol în momentul în care a participat la asaltul asupra Capitoliului. În documentul FBI care a justificat arestarea, se spune şi că Reffitt avea legături foarte strânse cu grupul local de extremă dreapta denumit "Texas Freedom Force" ,afiliat la reţeaua anti-guvernamentală "Three Percenters" (numele vine de la cei 3% din populaţia Americii coloniale care s-a ridicat la luptă împotriva stăpânirii britanice) şi că la domiciliul săuau fost găsite două arme de foc, o puşcă AR-15 şi un pistol. Ameninţarea adresată de Guy Reffit familiei sale, relatată de fiul său Jackson, a fost foarte clară: "dacă mă torni la poliţie, eşti un trădător. Şi ştii ce păţesc trădătorii: sunt împuşcaţi".

Cazul 2. Omul care spune: Urmează Războiul Civil.

Este oarecum similar cu primul, de citat doar pentru amploarea pe care a avut-o răspunsul la apelul FBI de a identifica participanţii la asalt. Agentul Special Austin Price declară - în mărturia oficială care a ajuns la tribunal - că FBI-ul a primit un pont din partea unui membru al familiei care-l identifica pe Stephen Ayres (foto, 38 de ani) drept participant la evenimentele de la Capitoliu şi realizator al unui material difuzat pe Facebook în care afirmă că asaltul împotriva Capitoliului "este doar începutul...restul urmează în câteva săptămâni..Va urma Războiul Civil"... Agentul FBI afirmă că Ayreas a realizat documentarul pus pe Facebook într-o cameră de hotel, imediat după evenimente, un video difuzat mai apoi pe YouTube şi intitulat "It was ANTIFA breaking into Capitol 1-6-2021"

Cazul 3. Cei trei de la miliţia OATHKEEPERS, antiguvernamentalii membri ai "frăţiilor albe"

Thomas Edward Caldwell, Donovan Ray Crowl şi Jessica Marie Watkins sunt acuzaţi, printre altele, de a fi conspirat pentru a obstrucţiona activitatea Congresului SUA pentru validarea rezultatelor alegerilor prezidenţiale şi de alte infracţiuni grave legate de acelaşi moment al asaltului împotriva Capitoliului. Cred că este pentru prima oară când unii dintre dumneavoastră veţi putea lectura o declaraţie sub jurământ dată de un agent Special al FBI. O aveţi în finalul acestui text. Este importantă şi relevantă pentru a demonstra că nu este vorba nicidecum despre o adunare de descreieraţi adunaţi absolut întâmplător pe 6 ianuarie pentru a avea privilegiul de a-l asculta pe Donald Trump, ci despre indivizi afiliaţi unor organizaţii foarte bine structurate pe plan regional şi naţional. Aceştia trei despre care se face vorbire în documentul respectiv fac parte din "Oathkeepers", un grup cu o foarte bine structurată ideologie anti-guvernamentală, pro deţinere liberă de arme, compusă în cea mai mare parte din veterani din instituţiile de asigurare a ordinii publice sau foşti militari "care sunt absolut şi pe deplin convinşi că guvernul federal a fost cooptat într-o conspiraţie al cărei scop este să-i priveze pe cetăţenii americani de drepturile lor constituţionale". Donovan Crowl, 50 de ani, fost membru în trupele de puşcaşi marini şi Jessica Watkins, 38 de ani, veterana din Armata SUA s-au predat singuri autorităţilor din Ohio după ce postaseră imediat după asediul asupra Caitoliului poze cu ei în uniformă completă de luptă şi afirmând că participaseră la evenimentul respectiv. FBI-ul spune că doamna Watkins (foto) se consideră drept comandant al „Ohio State Regular Militia“ (organizaţie de extremă dreapta afiliată OATHKEEPERS) organizaţie al cărei badge de identificare "Not On my Watch" îl poartă regulamentar pe mâneca stângă.

Foto: Watkins şi Crowl, postare de reţelele sociale în timpul asaltului

În documentul FBI găsiţi preluări de mesaje audio şi video, transcripturi de conversaţii care arată că grupurile erau organizate şi că sosirea acolo era conform unei scheme de lucru foarte serios concepută. În ce scop exact, asta trebuie să stabilească instanţele de judecată. Dar un lucru este cert, anume nivelul de rupură socială existent şi care a atins cele mai adânci straturi ale societăţii. Căci aceştia nu sunt excentrici, nu sunt cazurile izolate invocate de atâtea ori pentru a explica fenomene similare din trecut. Este vorba despre persoane provenite din clasa de mijloc, care până acum nu au pus probleme instituţiilor specializate care, aşa cum se pare, de-abia acum iau foarte în serios ameninţarea terorismului intern şi al construcţiilor naţionale paramilitare pe care le-a generat în aceşti ultimi ani.

Citiţi mărturia Agentului Special Michael M. Palian şi, poate, veţi realiza de unde vine fiorul de spaimă profund de acum. Şi poate o puneţi în legătură cu datele oficiale despre cantinatea enormă de arme în SUA, arme achiziţionate şi acum perfect legal, arme cu care se poate purta într-adevăr un război. Dacă cineva nu intervine la timp. Cât mai are timp.