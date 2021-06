Aşteptările SUA de la întâlnirea Biden-Putin: Blinken anunţă propunerea unei colaborări pentru „securitate strategică” şi controlul armamentului

Întrebat despre acţiunile pe care Biden le va lua la adresa Rusiei în urma atacurilor cibernetice asupra mai multor ţinte de pe teritoriul american, Blinken a spus: „Am vrea să avem relaţii mai stabile şi mai predictibile cu Rusia. Am spus asta foarte clar, dar am mai spus la fel de clar că dacă Rusia alege să acţioneze agresiv sau nesăbuit la adresa noastra ori a aliaţilor noştri, vom răspunde. Când vine vorba de aceste atacuri cibernetice, desigur, deja am discutat cu ruşii despre asta. Ce am observat este faptul că există organizaţii criminale care acţionează în cadrul acestor atacuri şi este obligaţia oricărei ţării, inclusiv a Rusiei, dacă are pe teritoriul ei astfel de organizaţii care acţionează împotriva tuturor, să facă orice e necesar pentru a el opri.





Presat asupra subiectului şi mai ales asupra faptului că Vladimir Putin nu pare deloc impresionat de acţiunile Statelor Unite, Blinken a spus că „preşedintele Biden să va întâlni cu preşedintele Putin într-o săptămână nu în ciuda acestor agresiuni, ci din cauza lor, pentru a-i spune direct şi clar la ce trebuie să se aştepte de la Statele Unite dacă acest comportament agresiv şi nesăbuit la adresa noastră va continua”.





„Sunt lucruri pe care le putem face împreună pentru a promova securitatea poporului nostru, a poporului rus şi a tuturor oamenilor de pe planetă - stabilitate strategică, controlul armamentului. Aşa că vom explora aceste teme. Trebuie să testăm propunerea şi cel mai bun mod de a o face este ca cei doi preşedinţi să se întâlnească faţă în faţă”, a adăugat Blinken.





Joe Biden şi Vladimir Putin se vor întâlni pe 16 iunie în Elveţia, la Geneva.