Cel de care se temea Donald Trump, ţinta intervenţiilor sale în Ucraina prin intermediul lui Rudolph Giuliani, Joe Biden s-a plasat în prim planul cursei democrate. Finalul competiţiei este, încă, departe, dar lucrurile par pregătite pentru înfruntarea Trump-Biden.

Miracolul Biden: renaşterea după Carolina de Nord

Sitauţia înaintea zilei de marţi 3 martie, cunoscută şi ca Super Tuesday, părea să anunţe răsturnarea de scor care a avut loc, dar fără a discuta proporţiile. E vorba despre faptul că fostul vicepreşedinte al lui Barack Obama, Joe Biden, a reuşit să câştige detaşat alegerile primare din North Carolina, primele într-un stat după un debut mai complicat. Apoi au urmat retrageri şi susţineri succesive a sa din partea a doi contracandidaţi democraţi Pete Buttigieg şi Amy Klobuchar.

Ceea ce a urmat vineri a fost o victorie detaşată a moderaţilor din Partidul Democrat: Victorii pe linie ale lui Joe Biden în 9 state, apoi în cursa pentru cele mai mari două state, contributoare cu delegaţi la Convenţia Democratică - Texas şi California - Joe Biden a cîştigat, neaşteptat, Texasul, iar în California şi-a adjudecat o parte importantă din electori. Totalul delegaţilor e clar în favoarea lui Biden care, într-o singură zi, l-a depăşit de Bernie Sanders la numărul de reprezentanţi în Convenţie acum, când s-au adjudecat o treime dintre delegaţi din două cincimi dintre statele americane: 435-381.

Sistemul american presupune două lucruri deosebite: faptul că fiecare candidat se validează prin strângeri de fonduri, convingerea alegătorilor nu numai să voteze, să se alăture din punct de vedere al susţinerii virtuale, ci chiar să şi depună donaţii pentru a-şi susţine candidatul. De asemenea, alegerile primare reclamă ca un candidat să adune 1991 de delegaţi pentru a-şi adjudeca nominalizarea, statele venind cu număr distinct de delegaţi. Cum după Super Tuesday, multimiliardarul Michael Bloomberg s-a retras din cursă susţinându-l pe Joe Biden, iar Elisabeth Warren şi-a pierdut (terminând a treia) propriul stat, cursa democrată s-a transformat într-un joc în doi, cu Bernie Sanders uitându-se de jos în sus la Joe Biden în cursa primarelor.



FOTO EPA-EFE

Câştigurile lui Joe Biden şi perspectiva alegerilor prezidenţiale contra lui Donald Trump

Dacă ne uităm la întregul scandal privind ingerinţele ruse în campania electorală americană, în 2016 şi, acum, problemele privind suspendarea lui Donald Trump pentru că a condiţionat un ajutor militar Ucrainei de anunţul deschiderii unei investigaţii la adresa băiatului lui Joe Biden, se poate prezuma, ca în teoriile conspiraţiei că preşedintele american şi-a aşezat contracandidatul democrat cu mâna. Pe de altă parte, disputele aduc avantaje majore fostului vicepreşedinte american: e cunoscut, tot ce se putea spune despre el s-a spus, e considerat rival de moarte al lui Donald Trump şi are atuuri pentru a-l învinge la urne la început de noiembrie. Dar mai este până acolo, voturi în primare dintr-o altă suită de 30 de state americane, apoi Convenţia Democrată de nominalizare, în fine cursa electorală propriu-zisă contra lui Trump, cu dezbateri, lovituri pe sub masă, etc.

Până una-alta, Joe Biden s-a dovedit cel mai bun în atragerea electoratului african-american şi a celui din suburbii. Apoi e cel mai bine plasat în a atrage minorităţile – chiar dacă hispanicii par mai degrabă apropiaţi de Bernie Sanders. La capitolul tineretului, Sanders pare să domine actuala bătălie, pe mâna progresiştilor şi a liberalilor. Dar diferenţa majoră o face o categorie care era mai puţin reprezentată până astăzi, femeile cu studii superioare şi, în general, femeile. Acesta e un puternic avertisment pentru Donald Trump, e vorba de electorat nevotant altădată, astăzi prezent la urne ca formă de protest împotriva abordărilor mai puţin deferente ale actualului preşedinte. Şi votează cu Joe Biden.

Un alt avantaj major al lui Joe Biden este echilibrul său şi moderaţia. În condiţiile unui Bernie Sanders auto-intitulat socialist care-şi doreşte sănătate pentru toţi şi o revoluţie împotriva multinaţionalelor, investiţiilor şi Wall Street-ului, Joe Biden a devenit, prin retragerea moderaţilor din cursă – şi, probabil, prin valorificarea unora dintre fondurile lui Bloomberg – principalul candidat nu numai la nominalizarea democrată, dar şi la câştigarea alegerilor americane.

Surpriza alegerilor americane. Republicanii Never Trump!

Zona cea mai interesantă la nivelul votanţilor aduşi de Joe Biden sunt conservatorii. Am văzut cazuri de votanţi conservatori şi republicani care au venit la primare şi au votat cu Biden. E un pas mare înainte pentru fostul vicepreşedinte şi un semnal de alarmă pentru Donald Trump. Într-adevăr, construirea unei candidaturi decente, dar a unui om bine echilibrat, cunoscător al politicii externe, de securitate şi apărare şi a Casei Albe creează o zonă de atracţie deosebită pentru grupul intitulat Never Trump!

E vorba despre conservatori republicani care nu l-au susţinut pe Donald Trump, ba chiar nu au putut vota cu el în alegerile anterioare. Şi nu e vorba aici despre votanţi celebri, ci despre cei mai obişnuiţi. Într-adevăr, Joe Biden are în biografia sa credenţiale ca să fie acceptabil şi zonei conservatoare. Şi nu mai vorbim despre independenţi – acolo unde Sanders era câştigător acum 4 ani – Joe Biden a preluat un alt argument de câştigare a alegerilor prezidenţiale finale, nu numai a primarelor. Nu degeaba a fost ales de către Barack Obama ca vicepreşedinte. Fostul Preşedinte american nu a dorit, încă, să aleagă partea înaintea încheierii cursei primarelor, dar îl va susţine pe candidatul democrat ales, cu atât mai mult pe fostul său vicepreşedinte.

Fireşte că un moment cel puţin important va fi alegerea vicepreşedintelui. Joe Biden are nevoie să-şi consolideze postura şi să utilizeze candidatul care-l va însoţi pe buletinul de vot ca vicepreşedinte tocmai ca să acopere ceea ce nu poate el atinge ca electorat, cu preponderenţă electoratul foarte tânăr. Pe de altă parte, această alegere pare să devină şi mai importantă, după nominalizare, cu cât există zvonuri şi ştiri de presă care susţin faptul că Mike Pence nu va mai fi alegerea lui Donald Trump ca vicepreşedinte pentru acest al doilea mandat prezidenţial. Cu atât mai relevantă miza alegerii vicepreşedintelui democrat. Dar drumul până-n noiembrie e lung!