Administraţia Trump dă în judecată Google. Ce acuzaţii i se aduc gigantului IT cu două săptămâni înainte de alegeri

Google este acuzat de încălcarea legislaţiei concurenţei prin modul în care îşi tratează concurenţa pe motorul de căutare şi în publicitatea firmelor rivale - prin care caută să-şi păstreze dominaţia şi să se folosească de puterea pe care o are pentru a vinde şi mai multă publicitate.

Contactaţi de Reuters, reprezentanţii Google nu au comentat imediat.

Momentul ales în vederea depunerii dosarului - cu două săptămâni înainte de alegerile prezidenţiale - poate fi considerat un gest politic, în contextul în care preşedintele în exerciţiu Donald Trump le-a promis susţinătorilor săi să tragă la răspundere anumite companii care le acuză de înăbuşirea vocilor conservatoare.

Acest proces intervine la mai bine de un an după ce Departamentul Justiţiei şi Comisia Federală a Conerţului (Federal Trade Commission, FTC) au lansat investigaţii antitrust vizând patru mari companii în domeniul tehnologei - Amazon.com, Apple Inc, Facebook Inc şi Google. Groups.

Procurori generali au lansat, de asemenea, anchete împoriva Facebook şi Google.