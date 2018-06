Scandalul de spionaj ruso-român. Carina Ţurcan rămâne după gratii

Potrivit avocatului ei, Dmitri Ţuprik, Carina Ţurcan „nu înţelege de ce este acuzată şi nici nu are idee ce (infracţiune) ar fi comis“. Acesta a adăugat că Ţurcan este de părere că „acest caz are ca scop înlăturarea ei din funcţie“. Tot joi, transmite Associated Press, Inter RAO a înlăturat-o din consiliul de administraţie.