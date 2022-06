Rusia nu ar trebui să închidă ambasada Statelor Unite pentru a păstra „capacitatea de a discuta”, spune ambasadorul american la Moscova

Rusia nu ar trebui să închidă ambasada Statelor Unite, în pofida crizei declanşate de războiul din Ucraina, deoarece ar fi indicat ca cele mai mari puteri nucleare ale lumii „să păstreze capacitatea de a discuta una cu cealaltă”, a declarat luni. 6 iunie, ambasadorul SUA la Moscova, relatează Reuters.





Într-o încercare clară de a trimite un mesaj Kremlinului, John J. Sullivan, ambasadorul SUA numit de preşedintele Donald Trump, a declarat agenţiei de presă de stat ruse TASS că Washingtonul şi Moscova nu ar trebui pur şi simplu să întrerupă relaţiile diplomatice.





„Trebuie să păstrăm capacitatea de a discuta unul cu celălalt”, a spus Sullivan pentru TASS într-un interviu.

De asemenea, oficialul american a avertizat cu privire la scoaterea operelor lui Lev Tolstoi din bibliotecile occidentale şi a refuzului de a cânta muzica lui Piotr Ceaikovski

În pofida crizelor, a scandalurilor de spionaj şi a Războiului Rece, relaţiile dintre Moscova şi Washington nu au fost rupte de când Statele Unite au stabilit legături cu Uniunea Sovietică în 1933.





În prezent, însă, Rusia susţine că relaţia sa post-sovietică cu Occidentul s-a încheiat şi că se va întoarce spre est.

Secretarul de stat al SUA Antony Blinken a glumit luna trecută că ar dori să-i dedice lui Putin melodia ”We Are Never Ever Getting Back Together” (Nu ne vom împăca niciodată”) a cântăreţei Taylor Swift.

Întrebat despre această remarcă, Sullivan a spus: ”De asemenea, nu ne vom despărţi niciodată complet”.





„Se poate întâmpla acest lucru – există această posibilitate, deşi cred că ar fi o mare greşeală”, a afirmat Sullivan la întrebarea adresată de agenţia TASS dacă analogia înseamnă închiderea ambasadelor.

„După câte am înţeles, guvernul rus a menţionat varianta întreruperii relaţiilor diplomatice. Nu putem pur şi simplu să întrerupem relaţiile diplomatice şi să nu mai menţinem contactul”, a subliniat oficialul american.





Ambasadorul SUA în Rusia a precizat că singurul motiv pentru care consideră că Statele Unite ar putea fi forţate să-şi închidă ambasada l-ar reprezenta contextul ”nesigur”, care să pericliteze continuarea activităţii.

Întrebat cum se vor dezvolta relaţiile dintre cele două state, Sullivan a spus că nu ştie, dar a adăugat că speră că într-o zi ar putea exista o apropiere. „Dacă ar fi să fac un pariu, aş spune că poate nu în timpul vieţii mele”, a conchis el.





Ministerul de Externe al Rusiei a chemat luni şefii biroului de la Moscova ai instituţiilor de presă americane pentru a discuta despre repercusiunile acţiunilor neprietenoase ale Statelor Unite.

