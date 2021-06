Rusia monitorizează exerciţiile militare din Marea Neagră la care participă SUA şi Ucraina. România trimite două nave şi 300 de soldaţi  VIDEO

Exerciţiile, care implică atât state membre NATO cât şi altele, au loc pe fondul unei amplificări a tensiunilor dintre alianţa atlantică şi Moscova. Săptămâna trecută, marina rusă a transmis că nave de luptă şi avioane au tras cu focuri de avertizare şi au lansat bombe în calea unei nave de război britanice pentru a o alunga din apele Mării Negre de pe coasta Crimeii. Marea Britanie a respins relatarea Rusiei despre incident.



Ucraina, Statele Unite şi alte aproximativ 30 ţări au lansat luni exerciţii militare comune la Marea Neagră, o regiune în care au loc tensiuni puternice cu Rusia, care a fost săptămâna trecută teatrul unui acroşaj cu distrugătorul britanic HMS Defender, relatează AFP. Aceste manevre navale - denumite Sea Breeze 2021 - urmează să se desfăoare până la 10 iulie.



La manevre iau parte aproximativ 5.000 de militari, 30 de nave şi 40de avioane din aproximativ 30 de ţări, inclusiv mai multe state membre NATO. Statele Unite urmează să trmită în zonă distrugătorul antirachetă USS Ross şi membri ai Corpului Puşcaşilor Marini.



Potrivit marinei SUA, exerciţiul militar din acest an din Marea Neagră, eveniment care are loc anual deja din 1997, este cel mai amplu de până acum. Moscova îl consideră o provocare pentru că are loc prea aproape de teritoriul său şi a cerut Washingtonului să renunţe la manevre.



La puţin timp după acest apel, adresat SUA, a avut loc miercurea trecută un incident în apele Mării Negre, în apropiere de Peninsula Crimeea, teritoriu ucrainean anexat forţat de Rusia. Potrivit Rusiei, paza de coastă rusă a



Marina americană a precizat la finalul exerciţiilor similare de anul trecut că Marea Neagră ar fi o rută maritimă esenţială, de importanţă majoră, atât pentru comerţ, cât şi pentru securitate în întreaga Europă. La manevre iau parte prin urmare şi statele NATO din vecinătatea Mării Negre. Ar fi în interesul întregii lumi "să se menţină o regiune a Mării Negre stabile şi prospere iar actorii agresivi care încearcă să destabilizeze situaţia în propriul interes să fie intimidaţi" .



România participă la exerciţiu cu două nave, un elicopter şi 300 de marinari militari



Potrivit unui comunicat al Forţelor Navale Române, corveta "Contraamiral Horia Maccelariu" (265) a plecat sâmbătă din portul militar Mangalia şi a luat cap-compas portul Odessa din Ucraina, unde a acostat duminică, 27 iunie, alături de alte nave militare străine care participă la "Sea Breeze 21".



Cea de-a doua navă militară care va reprezenta Forţele Navale Române la exerciţiul din Ucraina este fregata "Regina Maria" (222), cu un elicopter IAR 330 "Puma Naval" ambarcat la bord. Fregata va pleca miercuri, 30 iunie, din portul militar Constanţa, va executa o serie de exerciţii în comun cu fregata neerlandeză HNLMS "Evertsen", după care se va integra în gruparea navală permanentă a Alianţei Nord-Atlantice SNMG-2, care operează în Marea Neagră, şi va participa la Exerciţiul "Sea Breeze 21" din Ucraina.



Pe timpul desfăşurării exerciţiului, doi elevi militari ai Şcolii Militare de Maiştri Militari a Forţelor Navale "Amiral Ion Murgescu" vor fi ambarcaţi, în perioada 29 iunie - 7 iulie, la bordul unui distrugător al Forţelor Navale ale SUA în Europa care participă la "Sea Breeze 21", unde vor efectua un stagiu de pregătire practică, coordonat de marinarii americani.



Kievul consideră că aceste exerciţii ”transmit un mesaj puternic în favoarea menţinerii stabilităţii şi păcii în regiune”, a subliniat comandantul Flotei ucrainene, Oleksiï Neïjpapa, în cadrul unei ceremonii de lansare a exerciţiilor, la Odesa, un port în sudul ţării.



Tensiunile între Ucraina şi Rusia au crescut anul acesta, după ce Moscova a trimis aproximativ 100.000 de militari la frontiera ucraineană, acuzând Kievul că încearcă să destabilizeze regiunea Donbas.