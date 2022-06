Ce a păţit un rus care şi-a pus la fereastră steagul Ucrainei VIDEO

Imaginile, filmate dintr-un bloc aflat vis-a-vis, au surprins momentul în care o macara mobilă urcă până la etajul trei, unde se văd la geamurile unui apartament steagul Ucrainei şi un poster pe care a fost scris un mesaj anti-război.

Un bărbat aflat în macara vopseşte în alb geamurile prin care se vedeau mesajele, filmarea terminându-se înainte ca aceasta să acopere şi steagul.

A resident of #Krasnoyarsk put an anti-war poster on the window of his house and hung the flag of #Ukraine . Public utilities simply painted white paint over the window.

The video shows how a man in uniform climbed into the aerial platform, went upstairs, and painted over the windows with white spray paint.

Photos :Before / After.