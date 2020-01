VIDEO Noaptea minţii: Cum justifică televiziunea iraniană doborârea unui avion de pasageri cu o rachetă

În Iran, atunci când ai impresia că mai rău de atât nu se poate, televiziunea iraniană îţi demonstrează că, atunci când vorbim despre regimul care a furat ţara timp de 41 de ani, la propriu şi la figurat, orice e posibil!

Principalul aparat de propagandă al statului s-a pus în funcţiune, la turaţie maximă, odată cu asasinarea generalului Ghasem Soleimani, iar apoi şi-a continuat activitatea, încercând să justifice doborârea unui avion de pasageri cu o rachetă! Astfel, mai întâi, a fost difuzat un interviu cu un cetăţean care a putut rosti o frază halucinantă: „Poate că ceea ce s-a întâmplat a fost normal!“.

Iar astăzi, a fost difuzat un clip de aproximativ două minute şi jumătate, dintr-o sală de judecată imaginară, în care un soldat dă explicaţii pentru că n-a lansat o rachetă pentru a opri un atac american asupra Iranului! Adică, un atac care n-a avut loc niciodată!

Totul face parte din strategia regimului de a speria oamenii, dorind să transmită următorul mesaj: „Vedeţi ce s-ar fi putut întâmpla, dacă n-am fi lansat o rachetă...“.

Iată traducerea clipului difuzat de televiziunea iraniană de stat:

Clipul începe cu o voce care citeşte acuzaţia adusă soldatului aflat în sală, cu spatele la cameră: „Domnul soldat, eşti judecat pentru că n-ai reacţionat cu lansarea unei rachete, atunci când ai văzut că rachetele americane vin spre o ţintă strategică din Teheran, unde aproximativ 1.000 de oameni au fost ucişi“.

*Judecător: Fratele meu, tu eşti plătit pentru a proteja spaţiul aerian al ţării şi poporul iranian. De ce n-ai atacat racheta americană?

*Soldat: A fost greu să identific racheta, domnule judecător!

*Judecător: Dar tu nu erai în stare de alertă militară?

*Soldat: Ba da...

*Judecător: Nu e aşa că ai fost avertizat că am atacat o bază americană şi, drept urmare, americanii au anunţat că vor ţinti 52 de puncte strategice de pe teritoriul Iranului?

*Soldat: Ba da...

*Judecător: Nu e aşa că sistemele noastre de radar au anunţat că avioane neidentificate şi rachete de croaziere se află în spaţiul aerian al ţării?

*Soldat: Ba da, ni s-a spus...

*Judecător: Şi atunci, de ce n-ai atacat racheta americană?

*Soldat: Sistemul nostru de radar a anunţat că rachetele americane au pătruns pe spaţiul aerian al Iranului. Dar, brusc, am pierdut legătura şi nu ştiam ce trebuie să fac. Am rămas eu, Dumnezeu şi zece secunde în care a trebuit să iau o decizie. Şi n-am tras pentru că am crezut că poate, că poate că e un avion comercial (n.r. - nu o rachetă americană).

*Judecător (se freacă la ochi şi pe faţă şi oftează profund): Dumneata, pentru o simplă bănuială, eşti responsabil de distrugerea unui aeroport, multe avioane să fie distruse şi aproximativ 1.000 de pasageri care erau acolo, în aşteptare, să devină martiri. Totul pentru o simplă bănuială...

*Soldat: N-am ce să zic. Doar îmi pare rău.

Clipul se încheie cu următorul mesaj, apărut pe ecranul televizorului: „Se poate privi şi din această perspectivă...“.

VEZI CLIPUL DIFUZAT DE TELEVIZIUNEA IRANIANĂ DE STAT