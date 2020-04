VIDEO Ciocniri în Coasta de Fildeş între poliţie şi protestatari care demolează un centru de testare pentru coronavirus

Peste 100 de locuitori din Yopougon au început duminică să distrugă această structură - un hangar - şi să instaleze în jurul ei baricade din pneuri incendiate.

Mulţimea a revenit luni şi a aruncat cu pietre în forţele de ordine, care a dispersat-o cu gaze lacrimogene.

„Ei vor să ne ucidă. Nu vrem acest centru aici”, a declarat unul dintre manifestanţi, Joël Blehi, care s-a refugiat într-o farmacie în urma unui tir cu grenade lacrimogene în direcţia sa.

Autorităţile consideră că aceste ciocniri sunt rezultatul unei neînţelegeri, din cauză că locuitorii au crezut că centrul este destinat tratării unor pacienţi cu covid-19, boala respiratorie cauzată de noul coronavirus.

„A existat o lipsă de comunicare. Este mai mult un centru de testare a locuitorilor”, a declarat Charlemagne Bleu, un purtător de cuvânt al poliţiei.

Coasta de Fildeş a înregistrat în mod oficial trei morţi şi 261 de contaminări cu noul coronavirus.

Autorităţile au închis şcolile, lăcaşurile de cult şi majoritatea magazinelor şi au impus o interdicţie de circulaţie pe timpul nopţii.

Ministerul Sănătăţii plănuieşte să înfiinţeze mai multe centre de depistare „voluntară” la Abidjan, capitala economică a ţării.

Ciocnirile de luni nu s-au soldat cu răniţi nici în rândul manifestanţilor şi nici al poliţiei. Patru persoane au fost arestate, a precizat Charlemagne Bleu.

