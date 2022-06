Un tribunal irakian a condamnat un britanic la 15 ani de închisoare pentru că a încercat să scoată ilegal artefacte antice din ţară

Autorităţile irakiene l-au arestat pe cetăţeanul britanic James Fitton, în vârstă de 66 de ani, pe Aeroportul Internaţional Bagdad în martie, pentru că transporta mici fragmente de ceramică antică în bagaj.

British geologist James Fitton and Berlin psychologist Volker Waldmann are heading towards a Baghdad court where they face trial over allegations that they attempted to smuggle shards of broken pottery from the country.



📸Sabah Arar/AFP pic.twitter.com/kqyMh4UCjk