Trimisul pentru climă al ONU şi omologul său american au lansat un plan global de finanţare a măsurilor de protejare a climei

În timp ce bănci mari, companii de asigurări şi manageri de active au început să se angajeze să ia măsuri, metodele utilizate diferă, iar unele nu se bazează pe ştiinţa climei sau nu sunt susşinute de ţinte intermediare, până în 2050.

Pentru a contribui la rezolvarea acestei probleme, noul grup format - Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) - va reuni iniţiativele legate de reducerea la zero a emisiilor, pentru a se asigura că toate eforturile sunt consecvente şi ambiţioase.

„Acesta este un moment de cotitură pentru finanţarea pentru climă necesară la nivel global”, a declarat Carney.

Lansând planul alături de Carneu şi secretarul Trezoreriei SUA, Janet Yellen, Kerry a spus că cele mai mari companii financiare din lume au recunoscut că tranziţia energetică este o oportunitate comercială ”vastă”.

„În cele din urmă, angajamentul lor de capital şi active, precum şi respectarea standardelor înalte şi a raportării, vor accelera tranziţia către această nouă economie, vor crea un număr masiv de noi locuri de muncă şi vor creşte capacitatea noastră colectivă de a aborda criza climatică.”

Sprijinul lui Kerry pentru proiect urmează unei serie de întâlniri cu diferiţi directori generali din sectorul financiar, în ultimele luni.

Până în prezent, în grup s-au înscris peste 160 de companii, cu active de cel puţin 70 de miliarde de dolari, dintre care 43 sunt bănci - ca parte a Net-Zero Banking Alliance (NZBA)- inclusiv Barclays, Morgan Stanley şi HSBC şi Citi. Toţi membrii vor trebui să aibă planurile lor climatice în conformitate cu campania ONU Race to Zero, care se asigură că acestea sunt bazate pe ştiinţă, acoperă toate tipurile de emisii, au obiective intermediare pentru 2030 şi se angajează să facă raportări şi contabilitate transparente.

Pentru băncile care se alătură GFANZ, toate vor trebui să stabilească un obiectiv intermediar pentru 2030 sau mai devreme în termen de 18 luni, care să se concentreze pe acele părţi ale activităţilor lor de finanţare responsabile pentru cea mai mare parte a emisiilor de gaze cu efect de seră.