Statul australian Victoria a declarat stare de dezastru şi a impus interdicţii de circulaţie în Melbourne, din cauza Covid-19

Melbourne, al doilea cel mai mare oraş din Australia, aflat deja sub un ordin ca oamenii să stea acasă, nu reuşeşte să ţină boala sub control, iar numărul cazurilor de infecţii cu noul coronavirus a atins un nivel record săptămâna trecută.



Duminică, statul Victoria a raportat 671 de cazuri de infecţii, unul dintre cele ridicate niveluri, şi şapte decese. Numărul mare de cazuri de transmitere comunitară şi cu origine necunoscută au obligat autorităţile să ia noi măsuri, care vor fi valabile 6 săptămâni.



”Actualele reguli au evitat alte mii şi mii de cazuri zilnice, mii de oameni spitalizaţi şi mai multe tragedii decât am văzut. Dar acestea nu au funcţionat suficient de rapid”, a declarat vicepremierul statului Victoria, Daniel Andrews.



Începând de duminică, în Melbourne a fost impusă o interdicţie de circulaţie de la 8 p.m. la 5 a.m., oamenii având voie să plece de acasă doar la serviciu sau pentru a avea grijă de cineva.



Noile restricţii limitează timpul pe care locuitorii din Melbourne îl pot petrece pentru a face mişcare în spaţiu liber sau pentru cumpărături esenţiale. Toate şcolile vor trece la sistemul de învăţare de la distanţă, începând de miercuri.



Supermarketurile vor rămâne deschise, iar restaurantele, care deja nu aveau permisiunea să funcţioneze în spaţii închise, vor putea continua serviciile de comenzi şi livrări.



Guvernul federal susţine măsurile din Victoria, premierul Scott Morrison afirmând pe Facebook că sunt ”regretabile dar necesare” pentru a opri răspîndirea pandemiei.



Ministrul australian al Sănătăţii, Greg Hunt, a afirmat într-un briefing de presă că guvernul federal susţine măsurile ”cu inima grea”.



Australia a reuşit mai bine ca alte ţări să ţină sub control răspândirea noului coronavirus, dar cu un cost economic mare. Ţara a înregistrat aproximativ 18.000 de cazuri de coronavirus şi puţin peste 200 de morţi provocate de Covid-19, dar revenirea la creştere a numărului de cazuri în statul Victoria s-a dovedit dificil de controlat.



Starea de dezastru conferă poliţiei atribute suplimentare pentru a se asigura că oamenii respectă indicaţiile autorităţilor de sănătate publică.



Restricţiile referitoare la circulaţie şi la activităţile de afaceri vor fi mai puţin stricte în restul statului, faţă de Melbourne. Andrews a spus că noi restricţii referitoare la activităţile de afaceri din Victoria vor fi anunţate luni.



În statul vecin New South Wales, cel mai populat din Australia, au fost raportate duminică 12 cazuri de infecţii cu noul coronavirus, iar statul recomandă acum cu fermitate folosirea măştilor în spaţiile publice.

