Protest violent faţă de restricţii, în Melbourne. Sute de arestări şi mai ​mulţi poliţişti răniţi VIDEO

Poliţia statului Victoria a spus că a făcut 218 arestări şi că 6 ofiţeri au fost spitalizaţi în urma mai multor altercaţii.

Într-un comunicat, poliţia a spus că cei mai mulţi dintre cei 4.000 de demonstranţi „au venit hotărâţi să fie violenţi”.

„Comportamentul observat de poliţişti a fost atât de ostil şi agresiv încât nu au avut de ales decât să folosească toate tacticile disponibile”, se arată în comunicat.

Imaginile de la faţa locului arată cum protestatarii au scandat, aruncat cu diverse obiecte spre ofiţeri şi au lansat rachete semnalizatoare. De cealaltă parte, poliţiştii au folosit spray-uri paralizante.

Protestul din Melbourne a avut loc după ce prim-ministrul statului Victoria, Daniel Andrews, a anunţat că va fi extinsă în tot statul carantina deja în vigoare în oraş. Statul a înregistrat sâmbătă 77 de noi cazuri de Covid-19.

Mai mult de 700 de poliţişti din afara Victoria au fost trimişi pentru a interveni în cazul protestului.

Crazy scenes in Victoria right now. Melbourne anti-lockdown protests have turned violent. Dozens of police officers seen pepper spraying and tackling

