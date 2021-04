Povestea marinarului care se chinuie să supravieţuiască de patru ani pe o navă abandonată: „Stau într-o închisoare “

„Sunt ofiţer al navei MV Aman. Sunt la bordul navei din mai 2017. Trebuie să înot până la ţărm odată la 2-3 zile ca să-mi încarc telefonul şi să-mi cumpăr apă şi mâncare. Vă rog să mă ajutaţi”, este mesajul lui Mohammed Aisha, potrivit BBC, citat de Digi24.

Nava lui a fost reţinută în 2017 din cauza expirării certificatelor şi echipamentelor de securitate. Un tribunal din Egip l-a desemnat paznic legal al navei. El spune că a semnat ordinul fără să ştie ce înseamnă acest lucru.

De atunci, nava a fost abandonată la ţărm. Nu are curent electric. Autorităţile portuare i-au confiscat paşaportul sirian, aşa că nu poate pleca din Egipt înainte ca nava să fie vândută sau să-şi găsească un înlocuitor. Cel mai mult îi lipseşte însă familia.

„E ca şi cum ai sta singur într-o închisoare timp de 4 ani. E plin de rozătoare, uneori sunt multe insecte – muşte, ţânţar. Nu vezi nimic, nu auzi nimic”, a spus Mohammed Aisha pentru BBC într-un apel video.

„Mi-am pierdut mama acum doi ani, nu o să mă mai vadă niciodată din cauza acestei nave blestemate. Nu vreau decât să merg acasă, la familia mea”, spune el.

Tot mai multe nave sunt abandonate în ultima vreme. Sunt peste 250 de cazuri în toată lumea, dar situaţia lui Mohammed este mai gravă decât în majoritatea cazurilor.

„E o situaţie nedreaptă, nimeni nu poate accepta aşa ceva. Mohammed a fost uitat la bord? Proprietarul a abandonat nava, asta a fost decizia lui. Tribunalul din Egipt l-a numit pe Mohammed paznic legal. E singur la bord, fără apă şi fără electricitate”, spune Mohamed Arrachedi, reprezentant al Federaţiei internaţionale a angajaţilor din transporturi.

„Nu pot forţa un judecător să renunţe la decizia de a numi un paznic legal. Şi nu am găsit pe nimeni de pe planeta asta care să-l înlocuiască, deşi am încercat. Cred că după ce a semnat ordinul, e pe cont propriu”, a spus un reprezentant al companiei Tylos Shipping and Marine Services.