Julian Assange a suferit un atac vascular cerebral în închisoare. Vestea vine după ce un tribunal a decis că fondatorul WikiLeaks ar putea fi extrădat în SUA

Accidentul vascular cerebral ar fi avut loc în octombrie, în timpul unei înfăţişări la Înalta Curte din Londra prin legătură video. Assange ar fi rămas cu pleoapa dreaptă căzută, probleme de memorie şi semne de afectare neurologică în urma acestuia.

Logodnica sa, Stella Moris, a declarat că Assange „se luptă" cu stresul provocat de lupta împotriva extrădării către o închisoare din SUA. De la accidentul vascular, Assange ar fi făcut un RMN şi ia medicamente împotriva atacului cerebral.

BREAKING: Julian #Assange suffered a stroke on the first day of the High Court appeal hearing on October 27th.



He needs to be freed. Now. #FreeAssange https://t.co/yNg8HGUoAD