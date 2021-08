Femeile au revenit ca prezentatoare la unul dintre cele mai importante posturi de televiziune afgane

Absenţa femeilor din programele celor mai importante posturi de ştiri din Afganistan a fost remarcată odată cu preluarea conducerii ţării de către talibani, duminică.

Pe reţelele de socializare au apărut, în acest timp, capturi de la postul naţional de televiziune cu un bărbat care prezenta în faţa steagului taliban.

Şeful ToloNews, Miraqa Popal, a publicat marţi, pe Twitter, o imagine cu o prezentatoare care lua un interviu în direct din studio.

Separat, el a publicat o fotografie cu o femeie purtând hijab ce participa la şedinţa de redacţie.

We resumed our broadcast with female anchors today.@TOLOnews #Afghanistan pic.twitter.com/YLqtJEYceL