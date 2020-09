Reamintesc că aceste „snap back sanctions“ sunt într-adevăr prevăzute în aşa numitul „Acord nuclear“ semnat în iulie 2015 cu Iranul, SUA fiind în acel moment stat semnatar cu drepturi integrale. A renunţat însă formal la acest statut atunci când, la modul cel mai oficial, Trump a anunţat că îşi retrage ţara din Acord, acum însă invocând calitatea iniţială a ţării sale pentru a soma toate ţările lumii să impună un embargou permanent asupra livrărilor de arme către Iran. Termenul dat de Trump a expirat la miezul nopţii şi o neaşteptat de largă majoritate dintre statele membre ONU a transmis că nu va lua în considerare cererea americană.

„Embargoul va fi acum reimpus pe o perioadă nedefinită şi vor reveni şi alte restricţii, inclusiv interzicerea activităţilor iraniene de îmbogăţire şi reprocesare a uraniului, interzicerea testării şi dezvoltării de rachete balistice, impunerea de sancţiuni în cazul transferului către Iran de tehnologii nucleare sau legate de fabricarea de rachete“ - a declarat Elliott Abrams, trimisul special american pentru Venezuela şi Iran, anunţând şi că luni va mai urma un comunicat foarte important în care, foarte probabil, vor fi prezentate toate domeniile care intră sub sfera sancţiunilor americane. Totul într-un context deosebit de delicat deoarece, contrar a ceea ce declarase săptămâna trecută, Trump refuză acum să vină în persoană pentru a ţine discursul obişnuit în faţa Adunării Generale a ONU. Poate, cine ştie, va avea o alocuţiune video, aşa cum o vor face foarte mulţi şefi de state, în noua realitate a relaţiilor diplomatice pe timp de pandemiei. Cea de-a 75-a sesiune a Adunării Generale a ONU va avea loc în perioada 21-29 septembrie şi va fi dedicată în primul rând luptei împotriva pandemiei dar şi „problematicii păcii şi securităţii, dezarmării, drepturilor omului, egalităţii de gen şi dezvoltării durabile“.

#New President Trump @POTUS will not show up in person to the U.N.’s annual meeting of world leaders next week, his chief of staff, @MarkMeadows told reporters Thursday @CBSNews @CBSNewsRadio UnitedNations pic.twitter.com/fr8MYpve12