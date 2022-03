Comentariile unui politician au revoltat o ţară întreagă: „N-am văzut atâtea fete frumoase precum femeile din cozile de refugiaţi ucraineni”

Arthur do Val, un parlamentar din Sao Paulo se afla într-o călătorie de trei zile în estul Europei pentru a ajuta cetăţenii ucraineni, când mass-media braziliană a publicat vineri mesaje audio în care Do Val vorbea în termeni extrem de ofensatori despre refugiaţii din Ucraina, potrivit libertatea.ro.

„Tocmai am trecut pe jos graniţa dintre Ucraina şi Slovacia. Frate, îţi jur… N-am văzut niciodată atâtea fete frumoase. Coada de refugiaţi are o lungime de 200 de metri sau mai mult doar de zeiţe depline, este ceva incredibil. Nici coada din afara celui mai bun club de noapte din Brazilia nu se apropie de coada refugiaţilor de aici”, spunea Do Val într-un mesaj.

„Îşi spun că sunt (n.r. – ţinte) uşoare pentru că sunt sărace. Imediat ce se termină războiul mă întorc”, a mai spus el potrivit unui al doilea fragment publicat de presa din Brasilia.

Comentariile au stârnit revoltă, iar peste 40.000 de persoane au semnat o petiţie online cerând înlăturarea lui Do Val din Parlament.

Fabiana Tronenko, soţia fostului ambasador al Ucrainei în Brazilia, a publicat un videoclip pe Twitter în care îl numeşte pe politician un „cretin neruşinat”. „Arătaţi puţin respect, nu aveţi idee prin ce trece poporul ucrainean.”

Do Val, care s-a întors sâmbătă în Brazilia pentru a descoperi că şi-a pierdut aliaţi politici cheie şi iubita, şi-a cerut scuze şi a căutat să-şi justifice cuvintele. După trei zile „fără să bea apă sau să facă duş”, a susţinut că a devenit „supra-excitat”.

„Mintea mea era suprasolicitată. Am zis prostii”, a spus el, renunţând la planurile de a candida pentru funcţia de guvernator al provinciei Sao Paulo. Criticii nu au fost impresionaţi şi au numit comportamentul său unul tipic şovinist şi misogin.