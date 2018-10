Cazul jurnalistului Khashoggi costă scump Arabia Saudită. „L-au tăiat cu fierăstrăul“, susţin investigatorii turci

„Pentru moment, saudiţii dezmint ferm că ar fi implicaţi. Dar ar putea fi ei implicaţi? Da”, a spus liderul de la Casa Albă într-un interviu pentru canalul CBS, înregistrat joi şi difuzat sâmbătă.

Potrivit cotidianului The Washington Post, autorităţile turce le-au declarat unor funcţionari americani că deţin înregistrări audio şi video ce dovedesc uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi în consulatul Arabiei Saudite din Istanbul. Ieri, Riadul a ameninţat SUA cu represalii dacă Washingtonul o va sancţiona în urma dispariţiei jurnalistului.

Şi-a înregistrat propria moarte

Ancheta Turciei privind dispariţia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi a scos la iveală înregistrări făcute de ceasul Apple pe care acesta îl purta la mână şi care indică faptul că a fost torturat şi ucis, a anunţat publicaţia turcă „ Sabah“. Jurnalistul saudit şi-a activat funcţia de înregistrare de pe iPhone înainte de a intra în consulatul de la Istanbul.

„Momentele în care Khashoggi a fost interogat, torturat şi ucis au fost înregistrate în memoria ceasului său Apple", scrie ziarul, precizând că ceasul era sincronizat cu iPhone-ul său, pe care i-l lăsase logodnicei sale care aştepta în faţa consulatului.

Doi oficiali turci au declarat pentru Reuters că Khashoggi avea la mână un ceas Apple de culoare neagră în momentul în care a intrat în consulat, care era conectat cu un telefon pe care acesta l-a lăsat în apropierea clădirii din Instanbul. Publicaţia Sabah, care citează ”surse credibile din cadrul serviciilor de inteligenţă”, susţine că este posibil ca Jamal Khashoggi să fi activat funcţia de înregistrare de pe telefon înainte de a intra în consulat.

Sursa citată susţine, de asemenea, că agenţii saudiţi trimişi să-l ucidă pe jurnalist şi-au dat seama că dispozitivul înregistrează şi s-au folosit de amprenta digitală a acestuia pentru a-l debloca şi pentru a şterge unele înregistrări. Însă, nu au fost şterse toate înregistrările, astfel că unele dintre acestea au ajuns în posesia anchetatorilor turci.

„L-au tăiat cu fierăstrăul“

Surse turce au declarat pentru Reuters că evaluarea iniţială a poliţiei este că Khashoggi, un critic al guvernului saudit, a fost ucis în mod deliberat în incinta consulatului. Autorităţile de la Riad au respins aceste acuzaţii ca nefondate. “L-au tăiat cu un fierăstrău”, ar fi declarat doi funcţionari din cadrul serviciilor de securitate turceşti pentru “New York Times”.

„Înregistrarea audio din interiorul ambasadei arată ce i s-a întâmplat lui Jamal după ce a intrat“ a declarat o sursă neidentificată şi familiarizată cu problema pentru cotidianul american. „Pot fi auzite vocea sa şi vocile bărbaţilor care vorbesc în arabă. Poţi să auzi cum a fost interogat, torturat şi apoi ucis“, a adăugat această sursă.

„Ştim când Jamal a fost ucis, în ce cameră a fost ucis şi unde a fost dus corpul său pentru a fi dezmembrat. Dacă echipa de criminalişti este lăsată să intre, ei ştiu exact unde să meargă", a declarat o sursă turcă la curent cu investigaţia. Aceasta a mai spus că anchetatorii sunt siguri că deţin deja suficiente dovezi medico-legale după cercetarea reţelei de canalizare conectate la clădire.

“Toate sunt invenţii, noi nu avem niciun amestec”, au răspuns autorităţile saudite. “Dacă este viu, arătaţi-l”, a cerut nervos preşedintele turc. Erdoğan

a pus sub semnul întrebării afirmaţiile autorităţilor saudite potrivit cărora consulatul nu deţine o filmare cu momentul plecării lui Khashoggi din clădire, întrucât camerele de supraveghere transmit doar imagini live şi nu fac înregistrări.

„Este oare posibil să nu existe un sistem de camere de supraveghere într-un consulat? (...) Dacă zboară o pasăre, dacă iese o muscă sistemele lor de supraveghere o vor intercepta. Ei au sistemele cele mai avansate“, a spus şeful statului turc.

Din 2 octombrie, când a intrat în consulatul ţării sale de la Istanbul, jurnalistul şi disidentul saudit, Jamal Khashoggi, nu a mai fost văzut. Nici viu, nici mort. “A ieşit imediat”, spun saudiţii.

“Ca să fie omorât în casa consulului”, atacă turcii. Probele despre o crimă planificată, comandată de liderii regatului saudit, sunt tot mai multe. Au fost difuzate imagini cu o echipă sosită special la Istanbul pentru a comite crima: 15 persoane, inclusiv un medic legist. Există la fel imagini cu o dubă negră care ar fi părăsit consulatul.

O sursă care este la curent cu investigaţia turcă a declarat portalului de ştiri Middle East Eye (MEE) că saudiţii se află pe punctul de a accepta dovezile Turciei că la consulat a avut loc o crimă. Saudiţii ar intenţiona să dea vina pe elemente din ţara lor „adânc infiltrate în securitatea statului pentru răpirea jurnalistului“, a spus această sursă.

Saudiţii speră să ridice un „zid“ în jurul prinţului moştenitor Salman, care a insistat că nu ştie nimic despre presupusa operaţiune de răpire. Acceptarea de către saudiţi a versiunii turce a evenimentelor - că a avut loc o crimă la consulat - ar reprezenta o schimbare majoră faţă de ceea ce au declarat public oficiali din Arabia Saudită după ce dispariţia lui Khashoggi a fost anunţată.

Companii americane, îngrijorate de vânzările de armament Companii majore producătoare de arme americane au transmis administraţiei Trump că sunt preocupate că congresmenii vor bloca viitoarele acorduri de vânzare de armament cu Arabia Saudită. Informaţiile din Turcia potrivit cărora jurnalistul saudit, un critic vocal al Riadului, ar fi fost ucis în consulatul saudit de la Istanbul, au înăsprit rezistenţa în Congresul american faţă de vânzarea de arme către Arabia Saudită, de care mulţi parlamentari erau deja preocupaţi din cauza rolului jucat de Arabia Saudită în războiul civil din Yemen. Preşedintele american Donald Trump a declarat joi că este îngrijorat de o eventuală oprire a vânzărilor de arme americane către Arabia Saudită din cauza acestui caz, întrucât aliatul-cheie al SUA şi-ar putea reorienta achiziţiile de armament către Rusia şi China. În Congresul SUA, democraţii şi unii dintre republicani au afirmat că dosarul Khashoggi a întărit rezistenţa faţă de continuarea unor vânzări de arme către Arabia Saudită în valoare de zeci de miliarde de dolari. Chiar şi înainte de acest caz, congresmenii democraţi au pus “în aşteptare” cel puţin patru acorduri de vânzare de echipamente militare, în mare parte din cauza atacurilor saudite soldate cu uciderea unor civili din Yemen. “Au dosare privind sisteme majore puse în aşteptare de luni de zile din cauza unor chestiuni legate de Yemen. Asta face foarte probabil să extindă această poziţie şi pentru sisteme care nu sunt ele însele controversate. Este o preocupare majoră”, a spus oficialul din administraţia Trump. El a refuzat să furnizeze numele companiilor care au contactat administraţia în privinţa sorţii acordurilor lor cu Arabia Saudită. Companiile din domeniul apărării nu au răspuns până acum solicitării de comentarii din partea Reuters. Lockheed Martin Corp şi Raytheon Co au fost cele mai active firme americane din domeniul apărării şi ele ar putea fi angrenate în vânzări substanţiale către Arabia Saudită, în contextul în care în mai 2017 a fost anunţat de către administraţia Trump un pachet de acorduri de vânzări de arme cu Riadul în valoare de 110 miliarde de dolari.

„Davosul deşertului“, boicotat

Mai multe nume importante din lumea afacerilor şi a organizaţiilor internaţionale au aununţat că nu vor mai participa la summitul economic supranumit “Davosul deşertului” de la Riad summitul economic supranumit “Davosul deşertului” de la Riad din 23-25 octrombrie de la Riad. Miliardarul şi fondatorul grupului Virgin, Richard Branson, preşedintele Băncii Mondiale, Jim Yong Kim, şi şeful Uber, Dara Khosrowshahi, se află în fruntea unei lungi liste de directori de companii sau de instituţii care evită să participe la ebenimentele organizate de Arabia Saudită sau să mai facă afaceri în zonă, după dispariţia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi.

Sir Richard a oprit discuţiile cu fondul de suveranitate al Arabiei Saudite în legătură cu o investiţie planificată de 1 miliard de dolari în companiile Virgin.

Andy Rubin, antreprenorul Silicon Valley cel mai bine cunoscut pentru crearea sistemului de operare smartphone Android, s-a retras de la conferinţă, alături de Robert Bakish şi Steve Case, fostul şef al AOL. Herman Narula, fondatorul companiei virtuale Improbable, s-a alaturat şi el: “În lumina evenimentelor recente, nu vom mai participa la eveniment”, a spus un purtător de cuvânt al Improbable.

Mai multe media, printre care Financial Times, The New York Times şi The Economist, şi-au retras susţinerea pentru această conferinţă, parte a planului faraonic “Vision 2030” al Arabiei Saudite, menit să transforme primul exportator mondial de petrol într-un gigant tehnologic şi turistic.