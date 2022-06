„Vreau să ştiu cum să ucid”. La ce teste sunt supuşi viitori soldaţi ai Ucrainei, înainte de a fi trimişi în război

„Îţi voi pune o pungă pe cap, te voi duce în subsol şi te voi lăsa acolo. Este inundat şi plin de obstacole... şi şobolani”, spune „Charon”, un antrenor ucrainean. „Va fi, de asemenea, întuneric. Obiectivul tau este sa ieşi. Vom simula şi cu grenade”.

Jurnaliştii de la publicaţia VICE au vizitat „Everest”, un complex dintr-un loc nedezvăluit, de la periferia oraşului Lvov, în vestul Ucrainei, unde recruţii de la Apărarea Teritorială ucraineană sunt testaţi pentru a vedea dacă sunt pregătiţi de război.

Charon, căruia i s-a dat porecla după mitologia grecească, conduce recruţii în subsolul întunecat al unei clădiri abandonate pentru a vedea dacă sunt suficient de rezistenti din punct de vedere psihologic pentru a fi trimişi la război.

Acesta îşi împinge cadeţii, care au pungi negre pe cap, prin holul îngust şi plin de obstacole al subsolului.

„Crede-mă, ruşii nu vor fi atât de politicoşi cu tine”, glumeşte el. „De asemenea, am fost legat la încheieturi şi acoperit la ochi pentru a încerca aşa-numitul «test de stres» la care sunt supuşi sute de voluntari ucraineni. După ce am fost condus prin pasaje întunecate, am fost lăsat pe pământ cu mâinile şi picioarele legate. Aveam un cuţit în apropiere, iar luminile au fost stinse. Misiunea: să mă eliberez şi să găsesc o cale de ieşire”, a detaliat el.

