Un grup de militari ceceni însărcinaţi cu asasinarea lui Volodimir Zelenski a fost lichidat

UPDATE - Oleksii Danilov a precizat că grupul de militari de elită a fost împărtiţ în două. „I-am monitorizat. Un grup a fost acoperit în Hostomel, un alt grup este acum, ca să spunem aşa, sub foc”, a precizat Danilov, potrivit agenţiei ucrainene de presă Unian.

Potrivit lui Danilov, informaţiile care au dus la anihilarea acestui grup vin de la agenţi FSB care nu vor să fie implicaţi în această vărsare de sânge.

„Oleksii Danilov a anunţat lichidarea unui grup de kadîrovţi care plănuiau să-l omoare pe Zelenski”, a anunţat canalul Nexta, marţi, într-o postare pe Twitter.

Trupele speciale cecene s-au alăturat Rusiei în lupta din Ucraina. Liderul din Cecenia, republică din sudul Rusiei, este un aliat cheie al preşedintelui Vladimir Putin. Justificând invazia, Ramzan Kadîrov a transmis că decizia lui Putin de a ataca Ucraina va împiedica inamicii Moscovei să folosească ţara pentru a lansa un atac asupra Rusiei.

La scurt timp după invazia Rusiei în Ucraina, preşedintele Volodimir Zelenski a precizat că este ţina principală a inamicilor.

Alexey Danilov announced the liquidation of a group of Kadyrovites who planned to kill Zelensky. pic.twitter.com/qa245WqfER